Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Victor Osimhen, antrenman sonrasında tesislerden aracıyla ayrılırken yaptığı trafik ihlali nedeniyle para cezasıyla karşı karşıya kaldı.
Nijeryalı futbolcunun kırmızı ışıkta durmadan yoluna devam ettiği anlar kameralar tarafından görüntülendi.
OSIMHEN KIRMIZI IŞIKTA GEÇTİ
Galatasaray antrenmanının ardından tesislerden ayrılan Osimhen, aracıyla trafik ışıklarının bulunduğu noktaya geldi.
Görüntülerde, trafik ışığının kırmızı yanmasına rağmen yıldız futbolcunun durmayarak yoluna devam ettiği görüldü.
Osimhen'in trafik kuralını ihlal ettiği anlar saniye saniye kameraya yansıdı.
5 BİN TL PARA CEZASI UYGULANDI
Görüntülenen kırmızı ışık ihlalinin ardından Victor Osimhen hakkında işlem yapıldı.
Galatasaray'ın 27 yaşındaki golcüsüne trafik kuralını ihlal ettiği gerekçesiyle 5 bin TL para cezası uygulandı.