16 Mart'taki Oscar törenine sayılı günler kala, son 10 yılda "En İyi Film" ödülünü kazanan yapımları sıraladık. Bu filmler, sinematik başarılarının yanı sıra izleyiciye güçlü temalar, toplumsal mesajlar ve etkileyici anlatımlarla dokunuyor.
Oscar’ın son 10 yılı: Bu filmler hayatınızı değiştirebilir
Son 10 yılın En İyi Film Oscar'lı yapımları, toplumsal eşitsizlikten kimlik arayışına, bilim etiğinden aşkın sınırlarına uzanan derin hikâyelerle izleyiciyi büyülüyor. 16 Mart töreni öncesi kaçırmayın
2016: Spotlight
Boston Globe gazetesinin araştırmacı ekibi, Katolik Kilisesi içindeki çocuk istismarı skandalını gün yüzüne çıkarıyor. Gazeteciliğin gücünü, adalet arayışını ve kurumların karanlık yüzünü çarpıcı bir gerçekçilikle aktaran film, izleyiciyi derinden etkiliyor.
2017: Moonlight
Chiron’un çocukluktan yetişkinliğe uzanan hayatı üç bölümde anlatılıyor. Kimlik arayışı, aidiyet duygusu ve sevgi üzerinden ilerleyen hikâye, toplumsal baskılara rağmen kendi benliğini bulma mücadelesini hassas bir dille işliyor.
2018: The Shape of Water
Sessiz bir temizlik görevlisi kadın, laboratuvarda tutulan amfibi yaratıkla derin bir bağ kuruyor. Bu ilişki, aşkın sınırlarını ve önyargıları sorgulayan duygusal bir masala dönüşüyor; farklılıkları kutlayan romantik bir başyapıt.
2019: Green Book
1960’larda siyahi piyanist Don Shirley ile beyaz şoförü Tony Lip, ABD’nin güneyinde turneye çıkıyor. Irkçılık ve önyargılarla dolu yolculukta beklenmedik bir dostluk doğuyor; iki farklı dünyadan gelen insanların birbirini dönüştürmesi yürek ısıtıyor.
2020: Parasite
Yoksul Kim ailesi, zengin Park ailesinin evine sızmaya başlıyor. Sınıf farkı ve fırsatçılık güdüsüyle başlayan ilişki, gerilim dolu bir kaosa evriliyor. Karanlık mizahı ve zekice kurgusuyla toplumsal eşitsizliği keskin bir şekilde eleştiriyor.
2021: Nomadland
Ekonomik kriz sonrası evini kaybeden Fern, karavanıyla Amerika’yı dolaşıyor. Modern göçebeliğin yalnızlığını, özgürlüğünü ve dayanışmasını anlatan film, sistem dışı yaşamın hem zorluklarını hem de şiirselliğini gözler önüne seriyor.
2022: CODA
Sağır bir ailenin işiten tek üyesi Ruby, balıkçılık işine yardım ederken müzik tutkusunu keşfediyor. Aile sorumluluğu ile hayalleri arasında kalan genç kızın hikâyesi, kimlik ve sevgi temalarını samimi bir şekilde işliyor.
2023: Everything Everywhere All at Once
Sıradan bir hayat süren Evelyn, birden çoklu evrenler arasında savruluyor. Farklı versiyonlarıyla yüzleşirken aile bağlarını ve varoluşu sorguluyor. Kaotik, duygusal ve yenilikçi anlatımıyla izleyiciyi şaşırtan bir başyapıt.
2024: Oppenheimer
Atom bombasının babası J. Robert Oppenheimer’ın bilimsel dehası ve vicdan azabı anlatılıyor. Başarılarının yıkıcı sonuçlarıyla yüzleşen fizikçinin öyküsü, bilim ile etik arasındaki çatışmayı güçlü bir şekilde ortaya koyuyor.
2025: Anora
Sınırlı imkânlarla büyüyen genç Anora, zengin bir ailenin oğluyla evleniyor ancak sınıf farkları ve baskılar hayatı altüst ediyor. Güç dengeleri, özgürlük ve kimlik arayışını sert ve çarpıcı bir üslupla ele alan film, son dönemin en dikkat çekeni.