Ryan Coogler imzası taşıyan Sinners, tam 16 adaylık elde ederek Oscar tarihine geçti. Böylece All About Eve, Titanic ve La La Land’in paylaştığı 14 adaylık rekorunu geride bıraktı. Filmi, Paul Thomas Anderson’ın yönettiği One Battle After Another 13 adaylıkla yakından takip etti. Her iki yapım da “En İyi Film” ve “En İyi Yönetmen” gibi gecenin en prestijli kategorilerinde yarışacak.

Bu yılki adaylık sürecinin bir diğer önemli yeniliği ise Oscar programına yeni bir ödül kategorisinin eklenmesi oldu. 2002’de “En İyi Animasyon” dalının eklenmesinden sonra ilk kez yeni bir kategori devreye alındı. 2026 itibarıyla “En İyi Oyuncu Seçimi” (Best Casting) ödülü de Oscar heykelciği için yarışacak.

Akademi ayrıca oylama sürecinde daha sıkı kurallar uygulayacağını açıkladı. Üyelerin, bir kategoride oy kullanabilmesi için o kategorideki tüm aday filmleri izlemeleri zorunlu hale getirildi. İzleme süreçleri Akademi’nin resmi uygulaması üzerinden takip edilecek; filmleri farklı platformlarda izleyen üyelerin ise izleme bilgilerini beyan etmeleri gerekecek.

Teknik ve tür çeşitliliği bu yıl aday listelerine de yansıdı. “En İyi Animasyon” kategorisinde Zootopia 2 ve KPop Demon Hunters gibi yapımlar dikkat çekerken, “En İyi Uluslararası Film” dalında Brezilya’dan The Secret Agent ve Norveç’ten Sentimental Value dahil olmak üzere beş film yarışacak.

Öte yandan geçtiğimiz yıl adaylıklarıyla öne çıkan Wicked’ın devam filmi Wicked: For Good’un bu yıl hiçbir kategoride yer almaması sürpriz yarattı.

Tören tarihi de netleşti. 98. Oscar Ödülleri, 15 Mart 2026 Pazar gecesi Los Angeles’taki Dolby Theatre’dan canlı yayınlanacak. Gecenin sunuculuğunu üst üste ikinci kez Conan O’Brien üstlenecek. Tören ABC ekranlarından izlenebilecek, aynı zamanda Hulu üzerinden de yayınlanacak.

İŞTE 2026 OSCAR ÖDÜLLERİ ADAYLARI

En İyi Film

Bugonia

F1

Frankenstein

Hamnet

Marty Supreme

One Battle After Another

The Secret Agent

Sentimental Value

Sinners

Train Dreams

En İyi Erkek Oyuncu

Timothée Chalamet, Marty Supreme

Leonardo DiCaprio, One Battle After Another

Ethan Hawke, Blue Moon

Michael B. Jordan, Sinners

Wagner Moura, The Secret Agent

En İyi Kadın Oyuncu

Jessie Buckley, Hamnet

Rose Byrne, If I Had Legs I’d Kick You

Kate Hudson, Song Sung Blue

Renate Reinsve, Sentimental Value

Emma Stone, Bugonia

En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu

Elle Fanning, Sentimental Value

Inga Ibsdotter Lilleaas, Sentimental Value

Amy Madigan, Weapons

Wunmi Mosaku, Sinners

Teyana Taylor, One Battle After Another

En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu

Benicio del Toro, One Battle After Another

Jacob Elordi, Frankenstein

Delroy Lindo, Sinners

Sean Penn, One Battle After Another

Stellan Skarsgård, Sentimental Value

En İyi Yönetmen

Chloé Zhao, Hamnet

Josh Safdie, Marty Supreme

Paul Thomas Anderson, One Battle After Another

Joachim Trier, Sentimental Value

Ryan Coogler, Sinners

En İyi Uyarlama Senaryo

Bugonia — Will Tracy

Frankenstein — Guillermo del Toro

Hamnet — Chloé Zhao & Maggie O’Farrell

One Battle After Another — Paul Thomas Anderson

Train Dreams — Clint Bentley & Greg Kwedar

En İyi Özgün Senaryo

Blue Moon — Robert Kaplow

It Was Just an Accident — Jafar Panahi (ve ortak yazarlar)

Marty Supreme — Ronald Bronstein & Josh Safdie

Sentimental Value — Joachim Trier & Eskil Vogt

Sinners — Ryan Coogler

En İyi Oyuncu Seçimi (Best Casting)

Hamnet

Marty Supreme

One Battle After Another

The Secret Agent

Sinners

En İyi Animasyon

Arco

Elio

KPop Demon Hunters

Little Amélie or the Character of Rain

Zootopia 2

En İyi Uluslararası Film

The Secret Agent (Brezilya)

It Was Just an Accident (Fransa)

Sentimental Value (Norveç)

Sirât (İspanya)

The Voice of Hind Rajab (Tunus)

En İyi Belgesel

The Alabama Solution

Come See Me in the Good Light

Cutting Through Rocks

Mr. Nobody Against Putin

The Perfect Neighbor

En İyi Kısa Belgesel

All the Empty Rooms

Armed Only With a Camera: The Life and Death of Brent Renaud

Children No More: “Were and Are Gone”

The Devil Is Busy

Perfectly a Strangeness

En İyi Kurgu

F1

Marty Supreme

One Battle After Another

Sentimental Value

Sinners

En İyi Sinematografi

Frankenstein

Marty Supreme

One Battle After Another

Sinners

Train Dreams

En İyi Yapım Tasarımı

Frankenstein

Hamnet

Marty Supreme

One Battle After Another

Sinners

En İyi Kostüm Tasarımı

Avatar: Fire and Ash

Frankenstein

Hamnet

Marty Supreme

Sinners

En İyi Makyaj ve Saç Tasarımı

Frankenstein

Kokuho

Sinners

The Smashing Machine

The Ugly Stepsister

En İyi Görsel Efekt

Avatar: Fire and Ash

F1

Jurassic World Rebirth

The Lost Bus

Sinners

En İyi Ses

F1

Frankenstein

One Battle After Another

Sinners

Sirât

En İyi Özgün Müzik

Bugonia

Frankenstein

Hamnet

One Battle After Another

Sinners

En İyi Özgün Şarkı

“Dear Me” — Diane Warren: Relentless

“Golden” — KPop Demon Hunters

“I Lied To You” — Sinners

“Sweet Dreams of Joy” — Viva Verdi!

“Train Dreams” — Train Dreams

En İyi Kısa Film (Canlı Aksiyon)

Butcher’s Stain

A Friend of Dorothy

Jane Austen’s Period Drama

The Singers

Two People Exchanging Saliva

En İyi Kısa Film (Animasyon)

Butterfly

Forevergreen

The Girl Who Cried Pearls

Retirement Plan

The Three Sisters