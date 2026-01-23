Ryan Coogler imzası taşıyan Sinners, tam 16 adaylık elde ederek Oscar tarihine geçti. Böylece All About Eve, Titanic ve La La Land’in paylaştığı 14 adaylık rekorunu geride bıraktı. Filmi, Paul Thomas Anderson’ın yönettiği One Battle After Another 13 adaylıkla yakından takip etti. Her iki yapım da “En İyi Film” ve “En İyi Yönetmen” gibi gecenin en prestijli kategorilerinde yarışacak.
Bu yılki adaylık sürecinin bir diğer önemli yeniliği ise Oscar programına yeni bir ödül kategorisinin eklenmesi oldu. 2002’de “En İyi Animasyon” dalının eklenmesinden sonra ilk kez yeni bir kategori devreye alındı. 2026 itibarıyla “En İyi Oyuncu Seçimi” (Best Casting) ödülü de Oscar heykelciği için yarışacak.
Akademi ayrıca oylama sürecinde daha sıkı kurallar uygulayacağını açıkladı. Üyelerin, bir kategoride oy kullanabilmesi için o kategorideki tüm aday filmleri izlemeleri zorunlu hale getirildi. İzleme süreçleri Akademi’nin resmi uygulaması üzerinden takip edilecek; filmleri farklı platformlarda izleyen üyelerin ise izleme bilgilerini beyan etmeleri gerekecek.
Teknik ve tür çeşitliliği bu yıl aday listelerine de yansıdı. “En İyi Animasyon” kategorisinde Zootopia 2 ve KPop Demon Hunters gibi yapımlar dikkat çekerken, “En İyi Uluslararası Film” dalında Brezilya’dan The Secret Agent ve Norveç’ten Sentimental Value dahil olmak üzere beş film yarışacak.
Öte yandan geçtiğimiz yıl adaylıklarıyla öne çıkan Wicked’ın devam filmi Wicked: For Good’un bu yıl hiçbir kategoride yer almaması sürpriz yarattı.
Tören tarihi de netleşti. 98. Oscar Ödülleri, 15 Mart 2026 Pazar gecesi Los Angeles’taki Dolby Theatre’dan canlı yayınlanacak. Gecenin sunuculuğunu üst üste ikinci kez Conan O’Brien üstlenecek. Tören ABC ekranlarından izlenebilecek, aynı zamanda Hulu üzerinden de yayınlanacak.
İŞTE 2026 OSCAR ÖDÜLLERİ ADAYLARI
En İyi Film
Bugonia
F1
Frankenstein
Hamnet
Marty Supreme
One Battle After Another
The Secret Agent
Sentimental Value
Sinners
Train Dreams
En İyi Erkek Oyuncu
Timothée Chalamet, Marty Supreme
Leonardo DiCaprio, One Battle After Another
Ethan Hawke, Blue Moon
Michael B. Jordan, Sinners
Wagner Moura, The Secret Agent
Bugonia Film Fragman 2025 - Emma Stone
En İyi Kadın Oyuncu
Jessie Buckley, Hamnet
Rose Byrne, If I Had Legs I’d Kick You
Kate Hudson, Song Sung Blue
Renate Reinsve, Sentimental Value
Emma Stone, Bugonia
En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu
Elle Fanning, Sentimental Value
Inga Ibsdotter Lilleaas, Sentimental Value
Amy Madigan, Weapons
Wunmi Mosaku, Sinners
Teyana Taylor, One Battle After Another
En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu
Benicio del Toro, One Battle After Another
Jacob Elordi, Frankenstein
Delroy Lindo, Sinners
Sean Penn, One Battle After Another
Stellan Skarsgård, Sentimental Value
Hamnet Film Fragmanı 2025
En İyi Yönetmen
Chloé Zhao, Hamnet
Josh Safdie, Marty Supreme
Paul Thomas Anderson, One Battle After Another
Joachim Trier, Sentimental Value
Ryan Coogler, Sinners
En İyi Uyarlama Senaryo
Bugonia — Will Tracy
Frankenstein — Guillermo del Toro
Hamnet — Chloé Zhao & Maggie O’Farrell
One Battle After Another — Paul Thomas Anderson
Train Dreams — Clint Bentley & Greg Kwedar
En İyi Özgün Senaryo
Blue Moon — Robert Kaplow
It Was Just an Accident — Jafar Panahi (ve ortak yazarlar)
Marty Supreme — Ronald Bronstein & Josh Safdie
Sentimental Value — Joachim Trier & Eskil Vogt
Sinners — Ryan Coogler
Marty Supreme Film 2026 Oscar Adaylığı
En İyi Oyuncu Seçimi (Best Casting)
Hamnet
Marty Supreme
One Battle After Another
The Secret Agent
Sinners
En İyi Animasyon
Arco
Elio
KPop Demon Hunters
Little Amélie or the Character of Rain
Zootopia 2
En İyi Uluslararası Film
The Secret Agent (Brezilya)
It Was Just an Accident (Fransa)
Sentimental Value (Norveç)
Sirât (İspanya)
The Voice of Hind Rajab (Tunus)
En İyi Belgesel
The Alabama Solution
Come See Me in the Good Light
Cutting Through Rocks
Mr. Nobody Against Putin
The Perfect Neighbor
En İyi Kısa Belgesel
All the Empty Rooms
Armed Only With a Camera: The Life and Death of Brent Renaud
Children No More: “Were and Are Gone”
The Devil Is Busy
Perfectly a Strangeness
F1 Devam Filmi Açıklaması - Joseph Kosinski
En İyi Kurgu
F1
Marty Supreme
One Battle After Another
Sentimental Value
Sinners
One Battle After Another Film 2026 Oscar Adaylığı
En İyi Sinematografi
Frankenstein
Marty Supreme
One Battle After Another
Sinners
Train Dreams
En İyi Yapım Tasarımı
Frankenstein
Hamnet
Marty Supreme
One Battle After Another
Sinners
Frankenstein Netflix İzlenme - Guillermo del Toro
En İyi Kostüm Tasarımı
Avatar: Fire and Ash
Frankenstein
Hamnet
Marty Supreme
Sinners
En İyi Makyaj ve Saç Tasarımı
Frankenstein
Kokuho
Sinners
The Smashing Machine
The Ugly Stepsister
En İyi Görsel Efekt
Avatar: Fire and Ash
F1
Jurassic World Rebirth
The Lost Bus
Sinners
En İyi Ses
F1
Frankenstein
One Battle After Another
Sinners
Sirât
Jurassic World Rebirth Devam Filmi Yeni
En İyi Özgün Müzik
Bugonia
Frankenstein
Hamnet
One Battle After Another
Sinners
En İyi Özgün Şarkı
“Dear Me” — Diane Warren: Relentless
“Golden” — KPop Demon Hunters
“I Lied To You” — Sinners
“Sweet Dreams of Joy” — Viva Verdi!
“Train Dreams” — Train Dreams
En İyi Kısa Film (Canlı Aksiyon)
Butcher’s Stain
A Friend of Dorothy
Jane Austen’s Period Drama
The Singers
Two People Exchanging Saliva
En İyi Kısa Film (Animasyon)
Butterfly
Forevergreen
The Girl Who Cried Pearls
Retirement Plan
The Three Sisters