17 Şubat 2026 Salı
Oscar'da sinema trafiği: Türkiye’de vizyona giren ödüllü filmler hangileri?

Dünya sinemasında ödüllü yapımlar peş peşe vizyona giriyor. Peki sinemaseverlerin kaçırmaması gereken yapımlar hangileri?

Meyra Özer Meyra Özer
SINNERS

Film, ekonomik kriz ve ırkçılığın yoğun olduğu 1930’lu yılların güney Amerika’sında geçiyor. Ana karakter, geçmişinden kaçmaya çalışan ve yeni bir hayat kurmaya çalışan bir adam. Ancak kasabaya gelen gizemli bir topluluk, kasabanın dengelerini tamamen değiştiriyor.

Bu insanlar sadece fiziksel bir tehdit değil. İnsanların en derin korkularını, suçluluklarını ve travmalarını ortaya çıkaran bir güç gibi davranıyorlar. Vampir metaforu burada aslında toplumdaki baskıyı, sistematik şiddeti ve insanın içindeki karanlığı temsil ediyor.

Film boyunca karakter, hayatta kalmakla vicdanı arasında kalıyor. Kendi geçmişindeki “günahlarla” yüzleşmek zorunda kalıyor.

IMDb: 7.5

1 7
ONE BATTLE AFTER ANOTHER

Film, savaş ve politik krizlerin gölgesinde çalışan bir danışmanın hikâyesini anlatıyor. Bu karakter, hükümetler ve güç odakları arasında stratejik kararlar alıyor.

Ancak zamanla verdiği kararların binlerce insanın hayatını etkilediğini fark ediyor. Film, bireyin sistem içinde nasıl araç haline geldiğini, ideoloji ile vicdan arasındaki çatışmayı sorguluyor.

Karakterin hayatı ilerledikçe, yaptığı seçimlerin sonuçlarıyla yüzleşmek zorunda kalıyor.

IMDb: 7.7

2 7
HAMNET

Shakespeare’in oğlunun ölümünden sonra ailesinin yaşadığı travma üzerinden ilerleyen bir film. Hikâye daha çok anne karakterin gözünden anlatılıyor.

Bir çocuğun kaybının, bir ailenin dinamiklerini nasıl değiştirdiğini, yas sürecinin insanı nasıl dönüştürdüğünü gösteriyor.

Aynı zamanda sanatın ve yaratımın çoğu zaman büyük acılardan doğduğu fikrini işliyor.

IMDb: 7.9

3 7
MARTY SUPREME

Film, yoksulluktan gelip zirveye ulaşmaya çalışan genç bir adamın hikâyesini anlatıyor. Spor dünyasında yükselirken sadece başarı değil, kimliğini de kaybetmeye başlıyor.

Şöhret, para ve güç arttıkça, çevresindeki insanlar ve ilişkileri değişiyor. Film, başarı ile insan kalmak arasındaki mücadeleyi sorguluyor.

IMDb: 7.9

4 7
FRANKENSTEIN

Klasik hikâyeden farklı olarak, yaratığın perspektifine odaklanıyor. Film, yaratığın dünyayı öğrenme sürecini, yalnızlığını ve kabul edilme arzusunu anlatıyor.

İnsanlar tarafından sürekli reddedilen bir varlığın, zamanla nasıl öfkeye ve umutsuzluğa sürüklendiğini izliyoruz.

IMBb: 7.4

5 7
BUGONIA

Film, gerçeklik algısı giderek bozulmaya başlayan bir kadının hikâyesini anlatıyor. Karakter, insanların ve olayların aslında göründüğü gibi olmadığını düşünmeye başlıyor.

Zamanla bu paranoya hayatını ele geçiriyor ve seyirci, neyin gerçek neyin hayal olduğunu ayırt etmekte zorlanıyor.

IMDb: 7.4

6 7
THE SECRET AGENT

Bir gazeteci, otoriter bir rejim altında yaşayan insanların hikâyelerini araştırırken gizli bir direniş hareketine dahil oluyor.

Ancak ajanlık ve gazetecilik arasında kalıyor. Kime güveneceğini, gerçeği ne kadar açıklayabileceğini sorguluyor.

IMDb: 7.4

7 7
