Oscar'da sinema trafiği: Türkiye’de vizyona giren ödüllü filmler hangileri?

SINNERS

Film, ekonomik kriz ve ırkçılığın yoğun olduğu 1930’lu yılların güney Amerika’sında geçiyor. Ana karakter, geçmişinden kaçmaya çalışan ve yeni bir hayat kurmaya çalışan bir adam. Ancak kasabaya gelen gizemli bir topluluk, kasabanın dengelerini tamamen değiştiriyor.

Bu insanlar sadece fiziksel bir tehdit değil. İnsanların en derin korkularını, suçluluklarını ve travmalarını ortaya çıkaran bir güç gibi davranıyorlar. Vampir metaforu burada aslında toplumdaki baskıyı, sistematik şiddeti ve insanın içindeki karanlığı temsil ediyor.

Film boyunca karakter, hayatta kalmakla vicdanı arasında kalıyor. Kendi geçmişindeki “günahlarla” yüzleşmek zorunda kalıyor.

IMDb: 7.5