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Türkiye'de 6 Kasım'da vizyona girmesi beklenen filmden ilk resmi fragman Searchlight Pictures tarafından paylaşıldı.

ELEŞTİRMENLERDEN TAM NOT ALDI

Dünya prömiyerini Venedik Film Festivali'nde yapan ve ardından Toronto Film Festivali'nde gösterilen Wild Horse Nine, şimdiden ödül sezonunun en güçlü adayları arasında gösteriliyor. Venedik'te John Malkovich'e "En İyi Erkek Oyuncu" dalında Volpi Kupası'nı kazandıran film; Rotten Tomatoes'ta %94, Metacritic'te 79 ve IMDb'de 8.2 gibi yüksek puan ortalamalarıyla öne çıkıyor.

1973 ŞİLİ DARBESİ VE PASKALYA ADASI'NDA GİZEMLİ GÖREV

1973 yılındaki Şili askeri darbesinin hemen öncesindeki zaman diliminde geçen hikaye, CIA ajanları Chris ve Lee'nin merkez büro şefleri MJ tarafından Santiago'dan Paskalya Adası'na gönderilmesiyle başlııyor. Uzun yıllardır ortak olan ikili, adanın simgesel heykelleri arasında geçmişleriyle ve politik komplolarla yüzleşirken; Chris'in iki asi öğrenciyle kurduğu beklenmedik bağ olayların seyrini tamamen değiştiriyor.

YILDIZLARLA DOLU OYUNCU KADROSU

John Malkovich ve Sam Rockwell'in başrollerini paylaştığı filmin zengin oyuncu kadrosunda Steve Buscemi, Tom Waits, Parker Posey, Mariana di Girolamo ve Ailín Salas gibi usta isimler yer alıyor. Yapım, kara komedi unsurlarını politik gerilim atmosferiyle harmanlayarak sinemaseverlere sürükleyici bir deneyim vaat ediyor.