Oscar sezonu coşkusu her yıl olduğu gibi bu sene de erken başladı. Akademi Ödülleri’nin 98.’si için adaylıklar 22 Ocak’ta açıklanacak olsa da uzman tahminleri, öncü gala sonuçları ve eleştirmen listeleri şimdiden yarışın nabzını tutuyor.

Sinema otoriteleri arasında parlak bir adaylık yarışı var: One Battle After Another, Hamnet, Sinners, Wicked: For Good ve Frankenstein gibi yapımlar, yılın en çok konuşulan filmleri arasında üst sıralarda yer alıyor. Özellikle Paul Thomas Anderson imzalı One Battle After Another, eleştirmenlerden gelen güçlü destekle öne çıkan bir aday adayı hâline geldi.

Acting (oyunculuk) kategorilerinde de isimler netleşmek üzere. Hamnet’ten Jessie Buckley’in performansı pek çok ödül listesinde Best Actress (En İyi Kadın Oyuncu) için favoriler arasında yer alırken, Timothée Chalamet, Leonardo DiCaprio ve Michael B. Jordan gibi yıldızlar da erkek performansında adaylık için sıkça anılıyor.

Bu yıl Akademi’nin trendi sadece büyük stüdyo yapımları değil; bağımsız prodüksiyonlar ve uluslararası sesler de dikkat çekiyor. Sentimental Value, Bugonia gibi filmler, teknik ve oyunculuk kategorilerinde adlarından söz ettiriyor.

Oscar yarışının sıcaklığını artıran bir diğer gösterge ise ödül sezonunun önceki durakları: Golden Globe, Critics Choice gibi törenlerdeki sonuçlar ve kısa listeler, hangi filmlerin Akademi’nin radarında olduğunu gösteriyor. Bu tür öncü etkinliklerin sonuçları genellikle Oscar adaylıklarının tahmininde büyük rol oynuyor.

Sinema dünyası, bu yıl yine hem gişe giymiş büyük yapımların hem de bağımsız sinemanın bir arada yarıştığı zengin bir ödül sezonuna tanıklık ediyor. 22 Ocak’ta resmî adaylar açıklandığında ise tahminler kesinleşmeye başlayacak.