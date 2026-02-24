Oscar Ödül Töreni'nin 98'si için tarih ve yayınlanacağı platform belli oldu.

Platformdan yapılan açıklamaya göre, töreni kaçıran izleyiciler için programın Türkçe çevirili tekrar yayını 17 Mart'ta NOW'da ekrana gelecek.

KOMEDYEN CONAN O'BRİEN SUNACAK

Törenin sunuculuğunu, Emmy ödüllü televizyon sunucusu, yazar, yapımcı ve komedyen Conan O'Brien üstlenecek. O'Brien, geçen yılın ardından ikinci kez Oscar törenini sunacak.

Komedyen Conan O'Brien

Açıklamada, Emmy ödüllü canlı yayın programı yapımcıları Raj Kapoor ve Katy Mullan'ın üst üste üçüncü kez yürütücü yapımcı olarak görev alacağı, Jeff Ross ile Mike Sweeney'nin ise ikinci kez yapımcı olarak yer alacağı belirtildi. Sweeney'nin ayrıca metin yazarı olarak görev yapacağı aktarıldı.

Platformda aynı zamanda, "En İyi Animasyon Filmi" dalında aday gösterilen "Elio"nun yanı sıra aynı kategoride aday olan "Zootopia 2" ile kostüm tasarımı ve görsel efekt dallarında adaylık elde eden "Avatar: Ateş ve Kül"ün de Disney+'ta izlenebileceği kaydedildi.

Oscar Ödülleri adaylarının tam listesine Akademi'nin resmi internet sitesinden ulaşılabiliyor.