Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, etkinlikte Oscar ödüllü ve Oscar’a aday gösterilen üç etkileyici yapım gösterilecek. Bilet fiyatı 120 lira olarak belirlenen bu özel etkinlikte, seyirciye sunulacak filmlerden biri “Gidecek Yer Yok” (No Other Land).

Batı Şeria’daki Masafer Yatta bölgesinde yaşayan Filistinli bir topluluğun yerlerinden edilme sürecini ve gösterdikleri direnişi anlatan bu belgesel, 97. Akademi Ödülleri’nde En İyi Belgesel dalında Oscar kazandı.

Bir diğer film ise altı yaşındaki Hind Rajab’ın çatışmalar sırasında yaptığı yardım çağrısını merkeze alan “Hind Rajab’ın Sesi” (The Voice of Hind Rajab). Gazze’de yaşanmış gerçek bir olayı konu edinen yapım, 98. Akademi Ödülleri’nde En İyi Uluslararası Film kategorisinde aday gösterildi.Etkinlikteki üçüncü film “Senden Geriye Kalan” (All That’s Left of You) olacak.

Filistinli bir ailenin üç kuşak boyunca yaşadığı travmaları ve umut arayışını işleyen Cherien Dabis imzalı bu yapım, Ürdün tarafından En İyi Uluslararası Film dalında Oscar’a aday aday olarak sunulmuştu.

Bakanlık, Filistin Film Günleri aracılığıyla Filistin’e dair kültürel bir etkinliği tüm ülkeye yayarak Türkiye’yi ortak bir hafıza ve dayanışma platformunda bir araya getirmeyi hedefliyor.