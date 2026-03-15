Sinema dünyasının en prestijli organizasyonlarından biri olan Oscar Ödül Töreni, bu yıl yalnızca ödülleriyle değil davet menüsüyle de dikkat çekiyor. Törenin ardından Hollywood’da düzenlenecek geleneksel Governors Ball davetinin mutfağında üç Türk şef de görev alacak.

Los Angeles’taki Dolby Theatre’da gerçekleştirilecek törenden sonra düzenlenen davetin mutfağını her yıl dünyaca ünlü şef Wolfgang Puck yönetiyor. Bu yıl Puck’ın ekibinde Türk şefler İbrahim Arif Özgür, Sani Mızrak ve Habibe Çakıroğlu da yer alacak.

Organizasyonda yaklaşık 130 şef ve 300 kişilik bir ekip görev yapacak. İki büyük mutfakta hazırlanan yemekler, Oscar gecesine katılan yüzlerce konuğa kısa sürede servis edilecek.

MENÜDE TÜRK MUTFAĞI DA VAR

Bu yılki menüde Türk mutfağından bazı lezzetler de yer alacak. Menüde hünkar beğendi, pide ve baklava gibi geleneksel tatların bulunacağı açıklandı.

Londra’daki Cut restoranının baş şefi olan İbrahim Arif Özgür, hünkar beğendinin hazırlanmasında közlenmiş patlıcan ve uzun süre pişirilen kuzu eti kullanılacağını söyledi.

Şef Sani Mızrak davet için pide hazırlarken, tatlı bölümünde ise Habibe Çakıroğlu’nun hazırladığı baklava konuklara sunulacak.

SERVİSTE TÜRK MARKASI KULLANILACAK

Oscar gecesindeki davette yalnızca Türk mutfağı değil Türk markaları da yer alacak. Davette sunulacak yemeklerin servisinde Karaca markasına ait servis takımlarının kullanılacağı belirtildi.