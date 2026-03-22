2026 Oscar Ödülleri'nin ardından düzenlenen efsanevi Vanity Fair partisi bu yıl beklenmedik bir krizle gündeme oturdu. 15 Mart'ta verilen ödüllerin gecesinde Los Angeles County Sanat Müzesi'nde (LACMA) düzenlenen after-party'de kullanılan sert ışıklandırma, Hollywood yıldızlarının kırmızı halı fotoğraflarını mahvetti. Kusurları gizlemek yerine vurgulayan "affetmez" ışıklar nedeniyle bazı ünlüler fotoğrfalarını sosyal medya hesaplarında filtreleyip paylaştı.

Her yıl Wallis Annenberg Merkezi'nde düzenlenen etkinlik bu sefer LACMA'ya taşındı. Yeni mekan ve aydınlatma tercihi, yıldızları "klieg ışıkları altında" gibi hissettirdi. Fotoğraflarda kırışıklıklar, fazla kilolar ve cilt kusurları yüksek çözünürlükte ortaya çıkınca tepkiler patladı. Bir konuk, ışığın o kadar parlak olduğunu ki "sıcak basması gibi hissettirdiğini" söylerken, bir aktrisin fotoğraflarına bakınca ağladığı belirtildi.

Yıldızlar bu duruma sessiz kalmadı. Profesyonel poz uzmanları ve dijital düzenleme araçlarıyla fotoğrafları yeniden şekillendiren ünlüler, kusurları gidererek pırıl pırıl, kırışıksız hallerini Instagram'da paylaştı. Filtreler, Photoshop ve estetik dokunuşlarla sosyal medyada paylaşılan görüntüler, orijinal kırmızı halı fotoğraflarıyla kıyaslandığında büyük fark yarattı. Daily Mail gibi yayınlar, "önce-sonra" karşılaştırmalarını yayınlayarak olayı manşet yaptı.

Fotoğrafçı Belinda Burton olayı değerlendirdi: “Bu yıl partide sert ışıklar kullanıldı, her kusuru ortaya çıkardı. Stüdyoda biz difüzörlerle ışığı yumuşatır, kusurları gizleriz. Bu aydınlatma tamamen ters etki yarattı.”Vanity Fair'in yeni global editör direktörü Mark Guiducci yönetimindeki parti, konuk listesi daraltılması ve basın kısıtlamalarıyla da tartışılmıştı. Ancak asıl gündem, "gerçek cilt" tartışmasını alevlendiren ışık krizi oldu. Etkinlik sonrası sosyal medyada viral olan karşılaştırmalar, Hollywood'un kusursuz imajının ne kadar kırılgan olduğunu bir kez daha gösterdi.

Yıldızların bu "teknolojik intikamı", dijital çağda görüntü yönetiminin ne kadar kritik hale geldiğini gözler önüne serdi.