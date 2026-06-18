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Hollywood'un en sevilen suç serilerinden biri olan Ocean's, yeni filmiyle yeniden gündemde. Warner Bros.'un hazırlıklarını sürdürdüğü öncül film için oyuncu kadrosu genişlemeye devam ederken, son olarak Oscar adayı Wagner Moura'nın projeye dahil olması için görüşmeler yürütüldüğü öğrenildi.

Filmde başrolleri Margot Robbie ile Bradley Cooper paylaşacak. Cooper aynı zamanda filmin yönetmenliğini üstlenirken, senaryoyu da kendisi kaleme aldı.

VİZYON TARİHİ BELLİ OLDU

Yapımın 25 Haziran 2027 tarihinde sinemalarda gösterime girmesi planlanıyor.

Filmin yapımcıları arasında Bradley Cooper'ın yanı sıra Tom Ackerley, Josey McNamara ve Milan Popelka yer alıyor. Margot Robbie'nin yapım şirketi LuckyChap Entertainment da projeye ortak olarak katkı sağlıyor.

HİKÂYE BU KEZ DANNY OCEAN'IN AİLESİNE ODAKLANACAK

Yeni film, Ocean's evreninde daha önce anlatılmayan bir döneme kapı aralayacak. Hikâyenin merkezinde, George Clooney'nin canlandırdığı Danny Ocean karakterinin anne ve babası bulunacak.

Margot Robbie, CinemaCon etkinliğinde yaptığı açıklamada filmin 1962 Monaco Grand Prix'si sırasında gerçekleşen büyük bir soygunu konu alacağını doğrulamış ve şu ifadeleri kullanmıştı:

"Danny Ocean daha Las Vegas'a adımını bile atmadan önce, ona bildiği her şeyi öğreten iki dahi vardı: Anne ve babası. Yeni filmimizde onları en parlak dönemlerinde izleyecek ve 1962 Monaco Grand Prix'sinde gerçekleştirdikleri destansı bir soyguna tanıklık edeceğiz."

GİŞE REKORTMENİ SERİYE YENİ HALKA

Ocean's markası ilk kez 1960 yılında Frank Sinatra, Dean Martin ve Sammy Davis Jr.'ın başrollerini üstlendiği "Ocean's 11" ile sinemaya taşınmıştı.

Seri, 2001 yılında Steven Soderbergh'in yönetmenliğinde yeniden çevrildi. George Clooney, Brad Pitt, Matt Damon ve Julia Roberts'ın rol aldığı film büyük gişe başarısı yakalarken iki devam filmi çekildi. Daha sonra Sandra Bullock, Cate Blanchett, Anne Hathaway ve Rihanna'nın başrollerini paylaştığı "Ocean's Eight" ile evren genişletildi.

WAGNER MOURA KARİYERİNİN EN PARLAK DÖNEMİNİ YAŞIYOR

Brezilyalı oyuncu Wagner Moura, bu yıl "Gizli Ajan" filmindeki performansıyla Oscar'da En İyi Erkek Oyuncu dalında aday gösterilen ilk Brezilyalı oyuncu olarak tarihe geçti.

49 yaşındaki oyuncu aynı rolle Cannes Film Festivali ve New York Sinema Eleştirmenleri Birliği tarafından da En İyi Erkek Oyuncu ödülüne layık görüldü.

PEŞ PEŞE BÜYÜK PROJELERDE YER ALACAK

"Narcos" dizisindeki Pablo Escobar performansıyla uluslararası üne kavuşan Moura, son dönemde kariyerinin en yoğun dönemlerinden birini geçiriyor.

Oyuncu, Greta Lee ile birlikte Netflix'in gerilim filmi "The Last House"da kamera karşısına geçerken, Alicia Vikander'la rol aldığı "The Last Day" filmi de vizyon için gün sayıyor.

Moura'nın üzerinde çalıştığı projeler arasında Elisabeth Moss ve Brian Tyree Henry ile buluşacağı "Last Night at the Lobster", Kristen Stewart'la paylaşacağı "Flesh of the Gods" ve Ralph Fiennes ile Colin Farrell'ın rol aldığı "Art" da yer alıyor.