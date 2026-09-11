Yeniçağ Gazetesi
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OSB’de plastik fabrikası yangın

Balıkesir’in Edremit ilçesindeki Organize Sanayi Bölgesi'nde yer alan bir plastik fabrikasında çıkan yangın, itfaiye ve belediye ekiplerinin müdahalesiyle diğer tesislere sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü.

Kaynak: DHA
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OSB’de plastik fabrikası yangın - Resim: 1

Balıkesir’in Edremit ilçesindeki bir plastik fabrikasında çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle 2 saatte söndürüldü.

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OSB’de plastik fabrikası yangın - Resim: 2

Edremit ilçesindeki Organize Sanayi Bölgesi'nde plastik fabrikasında saat 15.00 sıralarında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

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OSB’de plastik fabrikası yangın - Resim: 3

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Söndürme çalışmalarına belediye ekipleri de destek verdi.

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OSB’de plastik fabrikası yangın - Resim: 4

Yangın, ekiplerin müdahalesi sonucu kontrol altına alınıp 2 saatte söndürüldü. yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

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OSB’de plastik fabrikası yangın - Resim: 10
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