Kaynak: Haber Merkezi

Sakarya'nın Ferizli ilçesinde faaliyet gösteren Sakarya Otomotiv ve Metal İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) ortaya atılan ciddi usulsüzlük iddiaları yargıya ve idari makamlara taşındı. OSB katılımcısı üç önemli şirket (Altekin Kalıp, Mefay Metal ve Mono Steel Makina), OSB yönetimindeki bazı isimler ve yüklenici firmalar hakkında devasa mali usulsüzlük iddialarıyla Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi’ne (CİMER) resmi başvuru yaptı.

850 BİN METREKÜP FAZLA İMALAT VE ÖDEME İDDİASI

Yaklaşık 523 hektarlık alanda kurulan OSB'nin 1. Bölge altyapı yapım işini üstlenen Danış Yapı San. Tic. A.Ş. ile ilgili yürütülen bağımsız harita ölçümleri şok edici bir detayı ortaya çıkardı. Nisan 2026'da bağımsız bir firmaya yaptırılan ölçüm ve hesaplamalarda; 2. Bölge yüklenicisi Bozkurt Enerji İnş. A.Ş.'nin hakedişleri ile sahadaki durum tam uyum sağlarken, 1. Bölgede yaklaşık 850.000 $m^3$ fazla imalat ödemesi yapıldığı tespit edildi.

Müşavir firma bünyesinde görev yapan mühendislerin ayrılmadan önce, sahada fiilen gerçekleştirilmeyen imalatların yapılmış gibi gösterildiğini ve kübaj miktarlarının kasıtlı olarak artırıldığını ifade ettikleri öne sürüldü.

SAHAYA GELMEYEN MALZEMELER VE 200 MİLYON TL'LİK VURGUN İDDİASI

CİMER başvurusunda yer alan iddialar sadece kazı-dolgu farkıyla sınırlı kalmadı. Altyapı inşaatlarında kullanılmak üzere faturalandırılan mıcır, beton, demir, taş dolgu ve koruge boru gibi pek çok malzemenin sahaya hiç gelmediği ya da faturalandırılan miktarın çok altında teslim edildiği belirtildi.

Yapılan ilk incelemelere göre, usulsüz olarak alındığı veya kullanıldığı öne sürülen toplam tutarın 150.000.000 ile 200.000.000 TL arasında olduğu ifade edilerek durumun vahameti gözler önüne serildi.

"PARANIN BİR KISMI SAKARYASPOR'A MI AKTARILDI?"

Dosyadaki en çarpıcı iddialardan biri de OSB Yönetim Kurulu Başkanı Akgün Altuğ'un tutarların bir kısmıyla ilgili yönelttiği iddialar oldu. Altuğ'un, söz konusu meblağın 50.000.000 TL'lik kısmını Sakaryaspor için aldığını, geri kalan kısmıyla ilgili ise ayrıntılı hesap dökümü çıkaracağını beyan ettiği öne sürüldü. Katılımcılar, bir spor kulübüne OSB kaynaklarından aktarım yapılıp yapılmadığının tespiti için banka ve muhasebe kayıtlarının incelenmesini talep etti.

BAĞIMSIZ DENETİM VE SORUŞTURMA TALEBİ

OSB Bölge Müdürü Tamer Ayaz'ın, fazla ödemelerin Başkan Akgün Altuğ'un talimatıyla yapıldığını beyan ettiği iddia edilirken; sanayiciler konunun kurum içi mekanizmalarla geçiştirilemeyeceğini vurguladı.

CİMER'e sunulan dilekçede; hakediş, ödeme ve muhasebe kayıtlarının karşılaştırmalı olarak incelenmesi, sorumlular hakkında idari ve adli süreçlerin ivedilikle başlatılması talep edildi.