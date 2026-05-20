Konya / Vedat Medet Yıldırım / Yeniçağ

Organize Sanayi Bölgesi’nde bulunan kağıt fabrikası önünde çıkan yangının ilk anları vatandaş kamerasına saniye saniye yansıdı.

Yangını görüntüleyen vatandaşlar, olay yerine müdahalede gecikme yaşandığını iddia ederek OSB içerisinde sürekli hazır bekleyen bir itfaiye ekibinin olması gerektiğini dile getirdi.

Ereğli Organize Sanayi Bölgesi’nde kağıt fabrikası önünde çıkan yangını kontrol altına almak için ekiplerin yoğun çalışması devam ediyor.

Bölgeye sevk edilen çok sayıda itfaiye ekibi, alevlerin fabrikanın diğer bölümlerine sıçramaması için müdahalesini aralıksız sürdürüyor. Güvenlik güçleri çevrede önlem alırken, sağlık ekipleri de olası durumlara karşı bölgede hazır bekletiliyor.