Sahnedeki enerjisi ve danslarıyla bir dönemin en çok konuşulan isimlerinden biri haline gelen Asena, özel yaşamıyla da uzun süre magazin gündeminden düşmedi.

Son dönemde boşanması ve ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses ile barışmasıyla gündeme gelen Asena, Erez ve Albayrak’ın sunduğu “Şimdi Konuşmak Moda” programına konuk oldu.

Programda çocukluk yıllarına dair yaşadıklarını anlatan Asena, özellikle babaannesinden gördüğü şiddeti anlattı:

“Her cuma günü dayak yiyordum. Eve gitmek istemez, okul tatillerinin gelmesini istemezdim. Diğer çocuklar hafta sonunu beklerken ben sürekli okulda olmak istiyordum. Cuma günü dayak yemek bizim kuralımızdı. Oklavalar kırılırdı, yeni almak için para harcanırdı. Komşular boşa para harcama demişti, babaannem de gidip kızılcık sopası yaptırdı.”