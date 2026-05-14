Hatay'da 2 gün içerisinde 2 hırsızlık olayı gerçekleştiren 4 şahıs, polis ekipleri tarafından yakalandı. Hırsızların duvara tırmanarak girdikleri evden anahtarı alıp, binanın önünde bulunan otomobili çaldıkları olay anı kameraya yansıdı.

İskenderun ilçesi Buluttepe Mahallesi’nde 9 Mayıs tarihinde motosiklet hırsızlığı ve İsmet İnönü Mahallesi’nde 10 Mayıs tarihinde otomobil hırsızlığı yaşandı.

İhbar üzerine İskenderun İlçe Emniyet Müdürlüğü konuyla ilgili çalışma başlattı. İsmet İnönü Mahallesi 708 Sokak’ta meydana gelen evden hırsızlık ve ev içerisinden alınan anahtar ile gerçekleştirilen otomobil hırsızlığı anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Görüntülerde; 2 şahsın duvara tırmandığı ve ardından evden aldıkları anahtarla otomobili çalıp kaçtıkları görüldü. Öte yandan motosiklet hırsızlığı da an be an güvenlik kamerasına yansıdı. Hatay Emniyet Müdürlüğü görevlilerince yapılan çalışmalar sonucunda; 1 adet çalıntı otomobil ve 1 adet çalıntı motosiklet ele geçirildi.

Olayların şüphelileri olan M.G., A.N.O., E.A. ve A.B. yakalanarak gözaltına alındı, şüphelilerden M.G., A.N.O., E.A. çıkarıldıkları makamlarca adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. A.B. ise tutuklanarak cezaevine teslim edildi.