Örümcek Adam: Yepyeni bir gün sinemalarda gişe rekorları kırmaya geliyor...Odyssey'i tahtından indirebilecek mi?

Odyssey'in gişe saltanatı sona mı erecek?

17 Temmuz'da izleyici karşısına çıkan ve iki haftadır gişenin zirvesinde yer alan The Odyssey (Odyssey), koltuğunu yeni bir Marvel efsanesine devretmeye hazırlanıyor. İlginç olan detay ise her iki yapımın da başrollerinde Hollywood'un en popüler çiftlerinden Tom Holland ve Zendaya'nın yer alması. Görünen o ki ünlü çift, gişede kendi kendileriyle dev bir rekabete girişmiş durumda.