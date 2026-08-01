Odyssey'in gişe saltanatı sona mı erecek?
17 Temmuz'da izleyici karşısına çıkan ve iki haftadır gişenin zirvesinde yer alan The Odyssey (Odyssey), koltuğunu yeni bir Marvel efsanesine devretmeye hazırlanıyor. İlginç olan detay ise her iki yapımın da başrollerinde Hollywood'un en popüler çiftlerinden Tom Holland ve Zendaya'nın yer alması. Görünen o ki ünlü çift, gişede kendi kendileriyle dev bir rekabete girişmiş durumda.
Örümcek Adam: Yepyeni bir gün sinemalarda gişe rekorları kırmaya geliyor...Odyssey'i tahtından indirebilecek mi?
Örümcek-Adam: Yepyeni Bir Gün (Spider-Man: Brand New Day) nihayet beyazperdede izleyicilerle buluştu. Milyonlarca hayranın salonlara akın ettiği ilk gün verileri, sinema dünyasında kartların yeniden dağıtılacağına işaret ediyor.Kaynak: Diğer
Odyssey'in gişe saltanatı sona mı erecek?
Oyuncak hikayesi 5 unvanını kaybedebilir
Kuzey Amerika'daki 4 bin 300 farklı sinema salonunda gösterime giren filmin açılış hafta sonu beklentileri oldukça yüksek. Stüdyo, filmin sadece bu bölgede 195 milyon dolarlık bir hasılat elde etmesini öngörüyor. Eğer bu tahmin gerçekleşirse, 159,6 milyon dolarla 2026'nın en iyi açılışını yapan Oyuncak Hikayesi 5 (Toy Story 5), bu prestijli unvanı Peter Parker'a kaptıracak. Üstelik analizler, bu rakamın çok daha üzerine çıkılabileceğini gösteriyor.
Küresel gişede yarım milyar dolara doğru
Yeni Örümcek-Adam'ın sadece Kuzey Amerika'da değil, tüm dünyada fırtınalar estirmesi bekleniyor. Projeksiyonlara göre, filmin uluslararası pazarda 270 milyon dolar daha kazanarak toplamda 465 milyon dolarlık devasa bir küresel açılış hafta sonu hasılatına ulaşması kuvvetle muhtemel.
Sony tarihinin en iyi ikinci açılışı yolda
Bu iddialı beklentiler gerçeğe dönüşürse yapım, stüdyo tarihinde önemli bir kilometre taşı olacak. Film, 2021 yılında 600 milyon dolar barajını aşarak rekor kıran Örümcek-Adam: Eve Dönüş Yok'un (Spider-Man: No Way Home) ardından dünya çapında en iyi açılış yapan ikinci Sony filmi unvanını kazanacak. Hatırlanacağı üzere 2007 yapımı Örümcek-Adam 3 (Spider-Man 3) beyazperdeye 381,6 milyon dolarla adım atmıştı.
Kamera arkası ve önünde yıldızlar geçidi
Gişe rekorları kırması beklenen bu görkemli yapımın kadrosu adeta şampiyonlar ligi gibi. Başrollerdeki Tom Holland ve Zendaya ikilisine Sadie Sink, Jacob Batalon, Jon Bernthal, Tramell Tillman, Michael Mando ve usta aktör Mark Ruffalo eşlik ediyor. Filmin yönetmen koltuğunda Destin Daniel Cretton otururken; senaryo Chris McKenna ve Erik Sommers'ın kaleminden çıkıyor. Projenin yapımcılığını ise sektörün efsanevi isimleri Kevin Feige ve Amy Pascal üstleniyor.