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Sektör kaynaklarından sızan bilgilere göre Amazon, hazırlık aşamasındaki dört proje arasından en az ikisini hayata geçirmeyi planlıyor. Senaryo geliştirme süreçleri devam eden dizilerin odaklanacağı karakterler henüz resmi olarak açıklanmasa da, çizgi roman dünyasından Silk, Spider Woman ve Spider Punk gibi popüler figürlerin ekranlara taşınması muhtemel görülüyor.

PROJELERİN ARKASINDA GÜÇLÜ SENARİST VE YAPIMCI KADROSU VAR

Dört farklı diziyi geliştirmek üzere önemli yapımcı ve senaristlerle el sıkışıldı. Geliştirme ekibinde yer alan öne çıkan isimler şunlar:

-Kelvin Yu (American Born Chinese)

-Alison Tatlock (Better Call Saul, Pluribus)

-Ben H. Winters (Legion)

-Ben Nedivi & Matt Wolpert (For All Mankind)

Yapım süreçlerinin gidişatına göre önümüzdeki dönemde Prime Video platformunda birden fazla Örümcek-Adam dizisi eş zamanlı olarak izleyiciyle buluşabilir.