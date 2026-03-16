Oruç ve Teravih arasında 650 yıllık Gezek keyfi: Hem ibadet hem eğlence bir arada

Osmanlı döneminde Bursa'nın müzik kültüründe önemli yer tutan gezekler, saray müziği etkileriyle de zenginleşmiştir. Cumhuriyet döneminde de kesintisiz devam eden bu gelenek, farklı gezek toplulukları (Bursa Dostlar Gezeği, Yeşil Bursa Sevgi Gezeği, İpekyolu Gezeği, Nalbantoğlu Gezeği vb.) tarafından yaşatılmıştır.

Günümüzde UNESCO İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası Temsili Listesi'nde "Geleneksel Sohbet Toplantıları" kapsamında yer alır. Uludağ Gezeği Kültür ve Musiki Derneği gibi oluşumlar, yerli ve yabancı misafirlere tanıtım yaparak geleneği korur ve dünyaya tanıtır. Ramazan gibi dönemlerde bile (genellikle ara verilse de özel iftar-gezek buluşmalarıyla) sürdürülen bu kültür, müzik, dayanışma ve toplumsal bağları güçlendiren bir miras olarak varlığını korur.

Gezek, sadece müzik icrası değil; aynı zamanda kültürel kimlik, misafirperverlik ve kuşaklar arası aktarımın simgesidir. Bursa'nın müzik hayatındaki eşsiz yerini korumaya devam etmektedir.