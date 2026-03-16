Bu geleneğin önemli temsilcilerinden Uludağ Gezeği Kültür ve Musiki Derneği üyeleri, ramazan aylarında genellikle ara verdikleri bu adetleri, iftar akşamlarında bir araya gelerek devam ettiriyor.
Oruç ve Teravih arasında 650 yıllık Gezek keyfi: Hem ibadet hem eğlence bir arada
Elazığ’da “kürsübaşı sohbeti”, Şanlıurfa, Mardin ve Diyarbakır’da “sıra gecesi”, Erzincan’da “velime geceleri”, Manisa’da ise “oturma geceleri” olarak bilinen bu tür sohbet toplantılarının Bursa’daki karşılığı “gezek” adıyla asırlardır sürdürülüyor.
UNESCO Somut Olmayan Kültürel Miras Temsili Listesi’nde yer alan geleneğin koruyucularından Uludağ Gezeği Derneği, bir çiftlikte düzenledikleri iftar programının ardından misafirlerine geleneksel gezek sohbeti sundu.
RAMAZANI KUTLUYORLAR
Dernek Başkanı Ali Piliçer yaptığı açıklamada, bu kültürü dünyaya tanıtma çabası içinde olduklarını ifade etti.
Normalde dernek üyelerinin birlikte iftar etmek amacıyla toplandığını, bu fırsatı değerlendirerek gezek sohbetini de gerçekleştirdiklerini belirten Piliçer, “Ramazanda normalde gezek yapmıyoruz, orucumuzu tutup teravihimizi kılmak için ara veriyoruz.” dedi.
Piliçer, sözlerini şöyle sürdürdü:
“Huşuyla ramazanı geçirmek için ara veriyoruz ama bir akşam iftar için, yine bir üyemizin mekanında eşlerimiz, çocuklarımızla birlikte aile toplantısı yapıyoruz. Yine güzel bir eğlenceye şahit olduk.
Biz zaten keyifle yapıyoruz bunu ama gelen misafirlerimizden de aynı keyfi yaşadıklarını duyduk, mutlu olduk.
Ramazanı normalde ibadetlerimize ayırıyoruz ama biz her hafta birlikte meşk etmeye alıştığımız için bir ay çok uzun bir ayrılık oluyor. Ramazanın bir akşamı hem ramazanı kutluyoruz hem de birlikte sohbetimizi yapıp eğleniyoruz.”
GEZEK GELENEĞİ TARİHÇESİ
Gezek kültürü, Bursa'ya özgü köklü bir müzik ve sohbet geleneğidir. Yaklaşık 650 yıllık (7 asırlık) bir geçmişe sahip olduğu kabul edilir; bu da Osmanlı döneminin başlarına, hatta bazı kaynaklara göre Selçuklu Hanedanı'na kadar uzanır.
Kökeni konusunda farklı görüşler olsa da genel kabul, Orta Asya Türk geleneklerinden veya Selçuklu dönemine dayandığı yönündedir. Özellikle Ahilik teşkilatından güçlü etkiler taşıdığı belirtilir.
Ahilik'in dayanışma, kardeşlik ve usta-çırak ilişkilerine dayalı yapısı, gezeklerin farklı meslek ve sosyal kesimlerden insanları bir araya getiren, müzik odaklı sohbet ortamlarını şekillendirmiştir.
Bursa gezekleri, Anadolu'daki benzer geleneksel sohbet toplantılarından (sıra gecesi, muhabbet gecesi vb.) önemli bir fark taşır: Genellikle Türk halk müziği yerine Türk sanat müziği icra edilir.
Osmanlı döneminde Bursa'nın müzik kültüründe önemli yer tutan gezekler, saray müziği etkileriyle de zenginleşmiştir. Cumhuriyet döneminde de kesintisiz devam eden bu gelenek, farklı gezek toplulukları (Bursa Dostlar Gezeği, Yeşil Bursa Sevgi Gezeği, İpekyolu Gezeği, Nalbantoğlu Gezeği vb.) tarafından yaşatılmıştır.
Günümüzde UNESCO İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası Temsili Listesi'nde "Geleneksel Sohbet Toplantıları" kapsamında yer alır. Uludağ Gezeği Kültür ve Musiki Derneği gibi oluşumlar, yerli ve yabancı misafirlere tanıtım yaparak geleneği korur ve dünyaya tanıtır. Ramazan gibi dönemlerde bile (genellikle ara verilse de özel iftar-gezek buluşmalarıyla) sürdürülen bu kültür, müzik, dayanışma ve toplumsal bağları güçlendiren bir miras olarak varlığını korur.
Gezek, sadece müzik icrası değil; aynı zamanda kültürel kimlik, misafirperverlik ve kuşaklar arası aktarımın simgesidir. Bursa'nın müzik hayatındaki eşsiz yerini korumaya devam etmektedir.