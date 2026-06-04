Ortaokul öğrencileri Tülütabaklar'ı araştırdı

Danışman öğretmenler Mustafa Sevinç ve Fatma Sevinç rehberliğinde yürütülen projede öğrenciler Ela Durmaz, Duru Aslanca, Murat Dönmez ve Eymen Bıyak görev aldı. Araştırma kapsamında çevrim içi kaynaklar, kütüphaneler ve yerel tarih kitaplarını inceleyen öğrenciler, Tülütabaklar'ın ortaya çıkışı, faaliyetleri ve Milli Mücadele dönemindeki etkilerine ilişkin çalışma gerçekleştirdi. Fuarda öğrenciler ayrıca Tülütabaklar geleneğinin günümüzde de Balıkesir'in kurtuluş etkinliklerinde yaşatıldığını belirterek kültürel mirasın gelecek kuşaklara aktarılmasının önemine dikkat çekti.