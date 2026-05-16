Kaza, öğle saatlerinde Dulkadiroğlu ilçesi Doğukent Mahallesi Evizr Hoca Bulvarı’nda meydana geldi.
Ortalık savaş alanına döndü: 6 kişi hastanelik oldu
Kahramanmaraş’ta freni boşalan kum yüklü kamyon geri geri giderek 7 araca çarptı. 6 kişinin yaralandığı kazada sürücü gözaltına alındı.
Haberi Paylaş
1 9
İddiaya göre; Hacı Musa G. yönetimindeki 46 PL 629 plakalı kum yüklü kamyon, freni boşalınca geri geri gitmeye başladı.
2 9
Şoförünün kontrolünden çıkan kamyon, 4'ü park halinde toplam 7 araca çarparak durdu.
3 9
Kazada kamyonun çarptığı araçlarda bulunan 6 kişi, yaralandı. İhbarla kaza yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.
4 9
Ekipler tarafından sıkıştıkları araçlardan çıkarılan yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere sevk edildi. Tedavi altına alınan yaralılardan 2'sinin durumunun ağır olduğu belirtildi.
5 9
Kamyon şoförü gözaltına alınırken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.
6 9
7 9
8 9
9 9
Kaynak: DHA