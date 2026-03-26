Beyaz Saray'ın, ABD'li milyarder Elon Musk'ın hükümet kapanması sırasında Ulaşım Güvenliği İdaresi (TSA) çalışanlarının maaşlarını ödeme teklifini geri çevirdiği öne sürüldü.

CBS News'e konuşan kaynaklar, ülke genelinde hava yolu ulaşımını aksatan kısmi kapanma sürecinde Musk'ın TSA çalışanlarının maaşlarını ödeme önerisinin hükümet yetkililerince değerlendirildiğini iddia etti.

Beyaz Saray'ın, Musk'ın federal hükümetle çeşitli sözleşmelerinin bulunması nedeniyle çalışanların maaşlarını doğrudan ya da dolaylı şekilde karşılamasının yasal sorunlara yol açabileceğini belirttiğini ileri süren kaynaklar, teklifin hukuki engeller nedeniyle reddedildiğini savundu.

Kaynaklar, ayrıca Beyaz Saray yetkililerinin kapanmanın kısa süre içinde sona ereceğine inandığını ifade etti.

Musk, 21 Mart'ta ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, hükümet kapanması sürerken TSA çalışanlarının maaşlarını ödeme teklifinde bulunmuştu.

TSA ise dün hükümet kapanmasının uzaması halinde ülkedeki bazı havalimanlarının kapatılabileceğini duyurmuştu.

ABD'de federal hükümet, Senatonun bütçe paketini kabul etmesine rağmen Temsilciler Meclisinin henüz oylama yapmaması nedeniyle 31 Ocak'ta kısmen kapanmıştı.

Hükümet kapanması dönemlerinde bazı federal çalışanlara maaş ödenmezken bazı kurumlarda da kısmi işten çıkarmalar yaşanabiliyor.