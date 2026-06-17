Teknik direktör ve eski futbolcu Bülent Uygun, katıldığı bir televizyon programında Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu’na yönelik sert ifadeler kullandı.

TFF Başkanı Hacıosmanoğlu’nun Fatih Terim ile ilgili açıklamalarına da değinen Uygun, Türk futboluna uzun yıllar emek vermiş teknik adamların daha fazla söz sahibi olması gerektiğini savundu.

Doğrudan Hacıosmanoğlu’na seslenen Bülent Uygun, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Elbette konuşacağız. Fatih Terim’ler, Şenol Güneş’ler, Mustafa Denizli’ler konuşacak. Biz bu futbola 40 yılımızı boşuna vermedik. Senin gibi kumar masalarında oturmayacağız, poker oynamayacağız, elli iki çevirmeyeceğiz, okey masalarında zaman harcamayacağız. Bu yüzden asıl konuşması gerekenlerin kim olduğu ortada."