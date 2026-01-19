Aksaray / Metin Kurt / Yeniçağ





Ortaköy Belediyesi Spor Aktivite Merkezi bünyesinde eğitim gören kickboks sporcuları, Okul Sporları Türkiye Şampiyonası Aksaray İl Seçmelerinde elde ettikleri üstün başarıyla ilçenin gururu oldu. Seçmelerde mücadele eden Ortaköylü sporculardan 21’i kendi kategorilerinde birincilik elde ederek, ilçeyi ve Aksaray’ı Türkiye Şampiyonası’nda temsil etme hakkı kazandı.

Disiplinli çalışma, azim ve kararlılıkla hazırlanan genç sporcuların bu önemli başarısı, Ortaköy’de spora verilen önemin somut bir göstergesi olarak değerlendirildi. Özellikle son yıllarda altyapı yatırımları ve sporcu odaklı projelerle dikkat çeken Ortaköy Belediyesi, kickboks branşında elde edilen bu sonuçlarla meyvelerini toplamaya başladı.

Ortaköy Belediye Başkanı Ahmet Koyuncu, başarı sonrası yaptığı değerlendirmede spora ve sporcuya verdikleri desteğin artarak devam edeceğini vurguladı. Başkan Koyuncu, büyük bir özveriyle çalışan sporcuları ve antrenörleri tebrik ederek, “Gençlerimizin disiplinli çalışmaları ve inancı bizlere bu gururu yaşattı. Ortaköy Belediyesi olarak her zaman sporun ve sporcunun yanında olmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Başkan Koyuncu ayrıca, bu başarının yalnızca bir sportif sonuç değil, aynı zamanda gençlerin sağlıklı, özgüvenli ve hedef odaklı bireyler olarak yetişmesinin de önemli bir göstergesi olduğunu belirtti.

Ortaköy Belediyesi yetkilileri, Türkiye Şampiyonası’na katılacak olan sporculara her türlü desteğin sağlanacağını ifade ederken, başarılarıyla ilçenin adını Türkiye genelinde duyuran genç sporculara şampiyona yolunda başarı dileklerini iletti.