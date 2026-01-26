

Aksaray / Metin Kurt / Yeniçağ

Ortaköy ilçesine bağlı Satansarı Köyü’nde şap hastalığı tespit edilmesi üzerine, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından bölgede acil karantina ve kısıtlama tedbirleri uygulanmaya başlandı. Hastalığın yayılmasını önlemek ve hayvansal üretimi korumak amacıyla alınan kararlar doğrultusunda, belirlenen köy ve mahallelerde hayvan hareketleri tamamen durduruldu.

HAYVAN HAREKETLERİNE KESİN YASAK

Yetkililerden yapılan açıklamaya göre kısıtlama süresince;

Hayvan alım ve satımı,

Köyler arası hayvan sevki,

Bölgeye hayvan giriş ve çıkışları

kesinlikle yasaklandı.

Bu kurallara uymayanlar hakkında 132.108 TL idari para cezası uygulanacağı bildirildi.

Kısıtlama (Kapalı) Altına Alınan Köy ve Mahalleler

Şap hastalığı nedeniyle karantina uygulanan yerleşim yerleri şunlar:

Balcı Mahallesi

Satansarı

Ceceli

Reşadiye

Sarıkaraman

Durhasanlı

Pirli

Kümbet

Bozkır

ÜRETİCİLERE ÖNEMLİ UYARI

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri, üreticilerin mağduriyet yaşamaması ve hastalığın çevre yerleşimlere yayılmaması için alınan tedbirlere titizlikle uyulmasının hayati önem taşıdığını vurguladı. Bölgede saha kontrollerinin artırıldığı, denetimlerin aralıksız sürdürüleceği ifade edildi.

AMAÇ: HASTALIĞIN YAYILMASINI ÖNLEMEK

Şap hastalığının son derece bulaşıcı olduğuna dikkat çeken yetkililer, erken müdahale ve karantina uygulamalarının hem hayvan sağlığı hem de bölge ekonomisi açısından kritik olduğunu belirterek, tüm yetiştiricileri duyarlı ve sorumlu davranmaya davet etti.

Yetkililer, gelişmeler oldukça kamuoyunun bilgilendirileceğini bildirdi.