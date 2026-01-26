

Aksaray / Metin Kurt / Yeniçağ

Ortaköy Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından organize edilen Yunus Emre İl ve İlçe Dart Turnuvası, büyük bir heyecan ve yoğun katılımla başladı. Turnuvanın ilk günü müsabakaları kadınlar kategorisinde tamamlanırken, sporcuların sergilediği performans izleyicilerden tam not aldı.

Sportif rekabetin yanı sıra centilmenliğin de ön planda olduğu turnuvada, kadın sporcular dereceye girebilmek için kıyasıya mücadele etti. Gün boyu süren müsabakalar sonucunda başarılı olan sporcular belirlendi ve dereceye girenlere ödülleri düzenlenen törenle takdim edildi.

Ödül töreninde konuşan yetkililer, dart sporunun her geçen gün daha geniş kitlelere ulaştığını ve özellikle gençler ile kadınlar arasında yaygınlaşmasının memnuniyet verici olduğunu ifade etti. Organizasyonun, sporun tabana yayılması ve sağlıklı yaşam bilincinin artırılması açısından önemli bir misyon üstlendiği vurgulandı.

Turnuvaya katılım sağlayan tüm sporculara, hakemlere, organizasyon ekibine ve emeği geçen herkese teşekkür edilirken, Yunus Emre İl ve İlçe Dart Turnuvası’nın ilerleyen günlerde farklı kategorilerde devam edeceği bildirildi.

Ortaköy’de sporun ve gençliğin buluştuğu bu anlamlı organizasyon, hem katılımcılar hem de izleyiciler açısından unutulmaz anlara sahne oldu.