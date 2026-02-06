

Aksaray / Metin Kurt / Yeniçağ

Ortaköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kendilerini polis olarak tanıtan dolandırıcıların ağına düşmek üzere olan bir vatandaşı zamanında müdahaleyle kurtardı. Yaklaşık 800 bin TL değerindeki altınların başka bir hesaba aktarılması engellenirken, vatandaşın zarara uğraması önlendi.

Telefon dolandırıcılığı vakalarındaki artış güvenlik güçlerini teyakkuzda tutmaya devam ederken, Ortaköy İlçe Emniyet Müdürlüğü’nün hızlı ve dikkatli müdahalesi olası bir büyük mağduriyetin önüne geçti. Gerçek polislerin zamanla yarıştığı olayda, profesyonelce kurgulanmış bir dolandırıcılık planı çökertildi.

DOLANDIRICILAR “POLİSİZ” DİYEREK TUZAĞA ÇEKTİ

30 Ocak 2026 günü saat 14.00 sıralarında, bir vatandaşın telefonla aranarak kendilerini polis olarak tanıtan şahıslarca dolandırılmak üzere olduğu bilgisine ulaşılması üzerine Ortaköy İlçe Emniyet Müdürlüğü harekete geçti. İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Suç Araştırma ve Soruşturma Ekibi, derhal vatandaşla irtibata geçti.

800 BİN LİRA GÖNDERİLMEK ÜZEREYDİ

Yapılan görüşmede, vatandaşın telefon hattının karşı ucundaki şahısların yönlendirmesiyle toplam 800 bin Türk Lirası tutarındaki parasını belirtilen bir hesaba yatırmaya hazırlandığı belirlendi. Dolandırıcıların, güven kazanmak amacıyla “resmî soruşturma” ve “gizli operasyon” gibi ifadeler kullandığı öğrenildi.

ALTINLAR BOZDURULMUŞTU, SON ANDA KURTARILDI

Vatandaşın, dolandırıcıların talimatı doğrultusunda parasını altına çevirerek bozdurduğu ve transfer aşamasına geldiği tespit edildi. Gerçek polis ekiplerinin kimliklerini ibraz ederek müdahalede bulunmasıyla birlikte dolandırıcılık girişimi tamamen engellendi. Bozdurulan altınların da yeniden iade alınması sağlandı.

Polisin Dikkati Büyük Mağduriyeti Önledi

ETKİ VE KAMUOYU BOYUTU

Yetkililer, benzer yöntemlerle gerçekleştirilen telefon dolandırıcılığı vakalarına karşı vatandaşları bir kez daha uyardı. Emniyet birimleri, hiçbir kamu görevlisinin telefonla para, altın ya da hesap bilgisi talep etmeyeceğini vurgularken, şüpheli durumlarda derhal 112 veya en yakın kolluk birimine başvurulması gerektiğini hatırlattı.

Ortaköy İlçe Emniyet Müdürlüğü’nün zamanında ve koordineli çalışmasıyla önlenen bu olay, telefon dolandırıcılığına karşı erken ihbarın ve bilinçli vatandaş–polis iş birliğinin hayati önemini bir kez daha ortaya koydu. Yetkililer, benzer girişimlere karşı mücadelenin kararlılıkla süreceğini bildirdi.