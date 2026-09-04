Kaynak: Haber Merkezi

Aksaray / Metin Kurt / Yeniçağ



Aksaray'ın Ortaköy ilçesinde kurulan halk pazarında bazı pazarcılar, yer tahsisi ve uygulamalarda ayrımcılık yapıldığı iddiasını gündeme taşıdı. Esnaf, iddiaların açıklığa kavuşturulmasını isterken gözler Ortaköy Belediyesi'ne çevrildi.

PAZARDA TARTIŞMA YARATAN İDDİALAR

Aksaray'ın Ortaköy ilçesinde her hafta kurulan halk pazarı, bu kez tezgâhlardaki alışverişten çok gündeme gelen iddialarla konuşuluyor. Bazı pazarcılar, pazar yerindeki uygulamalarda eşit davranılmadığını ve bazı esnafa farklı muamele yapıldığı yönündeki iddialarını dile getiriyor.

İddiaların merkezinde ise tezgâh yerlerinin belirlenmesi, uygulamalardaki farklılıklar ve denetim süreçlerinde eşitlik ilkesinin gözetilip gözetilmediği soruları yer alıyor. Pazarcılar, yaşananların net bir şekilde açıklığa kavuşturulmasını talep ediyor.

"HERKESE AYNI KURAL UYGULANSIN"

İddiaları gündeme getiren bazı pazarcılar, beklentilerinin ayrıcalık değil, herkes için aynı kuralların uygulanması olduğunu ifade ediyor. Esnaf arasında dile getirilen iddialara göre bazı uygulamalarda farklı muamele yapıldığı yönünde rahatsızlık bulunduğu öne sürülüyor. Bu nedenle pazarcılar, pazar yerindeki düzenin hangi kriterlere göre oluşturulduğunun kamuoyuyla paylaşılmasını istiyor. Pazarcılar, "Kimseye ayrıcalık tanınmasını istemiyoruz. Kurallar varsa herkese eşit şekilde uygulansın." görüşünü dile getiriyor.

GÖZLER BELEDİYE BAŞKANLIĞI'NDA

Yaşanan iddiaların ardından gözler Ortaköy Belediyesi'ne çevrildi. Pazarcılar, özellikle pazar yerindeki uygulamalar konusunda belediye yönetiminin kamuoyunu bilgilendirecek bir açıklama yapmasını bekliyor.

Esnafın beklentileri arasında şu soruların yanıtlanması yer alıyor:

Tezgâh yerleri hangi kriterlere göre belirleniyor?

Yer değişiklikleri hangi usulle yapılıyor?

Tüm pazarcılar için aynı uygulamalar geçerli mi?

İddialarla ilgili bir inceleme başlatılacak mı?

PAZAR ESNAFI HUZURLU ORTAM İSTİYOR

Ortaköy Halk Pazarı'nın ilçe ekonomisi açısından önemli bir ticaret alanı olduğuna dikkat çeken pazarcılar, yaşanan tartışmaların sona ermesini istediklerini belirtiyor. Hem esnafın hem de vatandaşların huzurlu bir alışveriş ortamında bulunmasının önemine vurgu yapan pazarcılar, belirsizliklerin ortadan kaldırılmasının güven ortamını güçlendireceğini ifade ediyor.

RESMÎ AÇIKLAMA BEKLENİYOR

Ortaköy Halk Pazarı'nda dile getirilen ayrımcılık iddialarıyla ilgili şu ana kadar belediye tarafından kamuoyuna yapılmış resmî bir açıklama bulunmuyor.

Kamuoyu ve pazar esnafı, iddiaların aydınlatılması ve varsa uygulamalara ilişkin gerekli bilgilendirmenin yapılması için Ortaköy Belediyesi'nden gelecek açıklamayı bekliyor.

Not: Bu haberde yer alan "ayrımcılık" ifadeleri, pazar esnafı tarafından dile getirilen iddiaları yansıtmaktadır. İddialarla ilgili resmî makamlarca yapılacak açıklama ve olası inceleme sürecinin sonucu beklenmektedir.