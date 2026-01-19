Aksaray / Metin Kurt / Yeniçağ



Aksaray’ın Ortaköy ilçesi, etkili olan kar yağışıyla birlikte adeta beyaz gelinliğini giydi.

Gece saatlerinden itibaren başlayan ve aralıklarla devam eden kar yağışı, ilçe genelini bembeyaz bir örtüyle kapladı. Ortaya çıkan manzaralar, Ortaköy’ün doğal güzelliğini bir kez daha gözler önüne sererken, ilçe kartpostalları aratmayan görüntülere sahne oldu.

İlçe merkezi, mahalleler ve kırsal alanlar karla birlikte ayrı bir güzelliğe bürünürken; çatılardan sokaklara, tarlalardan tepelere kadar her yer beyazın huzur veren tonlarıyla kaplandı. Özellikle sabah saatlerinde gün doğumuyla birlikte oluşan manzaralar, vatandaşlar tarafından cep telefonlarıyla kaydedildi ve sosyal medyada yoğun ilgi gördü.

Kar yağışı, görsel güzelliğinin yanı sıra bölge için bereketin de habercisi olarak değerlendiriliyor. Uzun süredir beklenen karın, tarım arazileri ve yer altı su kaynakları açısından önemli katkı sağlayacağı ifade ediliyor. Çiftçiler ve vatandaşlar, yağan karın bahar ayları için umut verdiğini dile getiriyor.

Belediye ve ilgili kurumlar ise olası olumsuzluklara karşı teyakkuzda. İlçe genelinde ulaşımın aksamaması için ekipler çalışmalarını sürdürürken, ana arterlerde ve kritik noktalarda gerekli tedbirler alındı. Şu ana kadar ciddi bir olumsuzluk yaşanmadığı bildirildi.

Ortaköy, yağan karla birlikte hem görsel bir şölen sundu hem de “beyaz bereket”le buluştu.

Beyaz sana çok yakışıyor Ortaköy…

Doğası, sakinliği ve eşsiz manzaralarıyla Ortaköy, bu kış gününde bir kez daha kendine hayran bıraktı.