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Trabzon / Abdulvahap Uludüz / Yeniçağ



Ortahisar’da faaliyet gösteren 18 işletme, “Her Gol Bir Umut, Patililere Destek” kampanyası ile topladığı 1,8 ton mamayı Ortahisar Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü’ne teslim etti.

Ortahisar’daki işletmeler sokak hayvanları için iyilik hareketinde buluştu. Sokak Eat&Drink’in öncülüğünde bir araya gelen 18 işletme, “Her Gol Bir Umut, Patililere Destek” kampanyası ile milli takımın attığı her gol için 10 kilo mama bağışladı. Sokak Eat&Drink, Maya Bakery, Lobby Coffee&Bakery, Fındık Ocağı, Zemu Swiss Bakery, Tad Pizza, Fzone Sport Club, Atılım Yapı, Mega Food, Tia Preschool, Tokullar Mobilya, Massa Burger, Huna Bakery, Bikka Coffee, Cambo Künefe, The Middle Coffee, Yemen Kahvesi, Boztepe Ula grup, Jewelina Mücevherat ve Sekiz Food’dan oluşan 18 işletme, topladıkları 1,8 ton mama ile sokak hayvanlarına umut oldu.

İSKENDER: “PATİLİ DOSTLARIMIZ İÇİN ATILAN HER ADIM, ÇOK DEĞERLİ”



İşletme sahiplerinden Baran Bodur ve Ahmet Tuncer’i Ortahisar Belediyesi’nde ağırlayan Başkan Yardımcısı Özer İskender, öncülük ettikleri kampanya dolayısıyla 18 işletme adına hazırlanan teşekkür belgelerini kendilerine takdim etti.

Sokak hayvanlarıyla ilgili bu duyarlı davranışı takdirle karşıladıklarını belirten İskender, “Bu iyilikseverliğiniz ve hayvan dostu yaklaşımınızdan dolayı sizlere teşekkür ediyorum. Sokak hayvanları bizim dostlarımız, onlar da bizim gibi bu dünyanın bir parçası. Sizin gibi hayvan dostu insanların, onların yaşamına destek olması bizleri mutlu ediyor” diyerek katkı veren bütün işletmelere teşekkür etti.