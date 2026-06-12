Kaynak: Haber Merkezi

Trabzon / Abdulvahap Uludüz / Yeniçağ



Ortahisar Belediyesi ile Ortahisar Halk Eğitim Merkezi iş birliğinde düzenlenen kurslarda üretilen el emeği ürünler, El Sanatları Kursları Yılsonu Sergisi’nde ziyarete açıldı. Belediye Başkanı Ahmet Kaya, “Yerel yönetimler olarak bizim görevimiz üreten insanlar için emeklerini değerlendirebilecekleri imkânlar oluşturmaktır. Ortahisar Belediyesi olarak bu anlayışla çalışmalarımızı sürdürüyoruz” dedi.

Ortahisar Belediyesi ile Ortahisar Halk Eğitim Merkezi iş birliğinde düzenlenen El Sanatları Kursları Yılsonu Sergisi, Belediye ana hizmet binası önünde davetlilerle buluştu. Birbirinden değerli el emeği ürünlerin beğeniye sunulduğu serginin açılış törenine; Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya’nın yanı sıra Belediye Başkan Yardımcıları Cüneyit Zorlu, Celal Akaç, Murat Özçilingir, Ernul Arslan, Mustafa Özer İskender ve Şenay Karakaş, Belediye Meclis Üyeleri, CHP Ortahisar İlçe Kadın Kolları Başkanı Şennur Güler Özkan, birim müdürleri, muhtarlar, kursiyerler, usta öğreticiler ve çok sayıda vatandaş katıldı. Sergi alanında ayrıca Akoluk ve Kireçhane pazarlarının üreticileri, Ortahisar El Sanatları Çarşısı üreticileri ile En Mutlu Köy Yerleşkesi çalışanları da stant açarak ziyaretçilerle buluştu.

“ÜRETEN HERKESE DESTEK OLMAYA DEVAM EDECEĞİZ”



Sergideki stantları tek tek gezerek usta öğretici ve öğrencilerle sohbet eden Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya, yıl boyunca büyük emekle hazırlanan eserlerin ortaya çıkmasında katkısı bulunan kursiyerlere teşekkür etti.



Üretimin desteklenmesinin toplumsal kalkınmanın en önemli unsurlarından biri olduğunu vurgulayan Başkan Kaya, “Bugün burada sadece el emeği ürünlerin sergilendiği bir etkinlik gerçekleştirmiyoruz. Aynı zamanda üretmenin, paylaşmanın ve dayanışmanın ne kadar kıymetli olduğunu hep birlikte görüyoruz. Belediyemizin önü adeta emeğin ve alın terinin buluştuğu bir meydana dönüştü. Bu güzel tabloyu oluşturan tüm kursiyerlerimize, usta öğreticilerimize ve emeği geçen herkese yürekten teşekkür ediyorum” dedi.



Yerel yönetimler olarak üretmek isteyen herkesin yanında olmaya devam edeceklerini kaydeden Başkan Kaya, “Ülke olarak üretime daha fazla ihtiyaç duyduğumuz bir dönemden geçiyoruz. Yerel yönetimler olarak bizim görevimiz de üreten insanların elinden tutmak, onlara alan açmak ve emeklerini değerlendirebilecekleri imkânları oluşturmaktır. Ortahisar Belediyesi olarak bu anlayışla çalışmalarımızı sürdürüyoruz” ifadelerini kullandı.

“GÜZEL İŞLER ORTAK ÇABAYLA DESTEKLENMELİ”



Konuşmasında Halk Eğitim Merkezi bünyesinde verilen öğretmen desteğinin artırılması gerektiğini dile getiren Başkan Kaya, “Bu kursların daha da gelişmesi için verilen öğretmen desteğinin artırılması gerektiğine inanıyorum. Kentimize değer katan bu güzel çalışmaların, şehrimizin bütün dinamiklerinin ortak çabası ve iş birliğiyle desteklenmesi gerekiyor. Üreten insanlarımızı yalnız bırakmamalı, onların mücadelesine destek olmalıyız” dedi.

USTA ÖĞRETİCİLERE TEŞEKKÜR BELGESİ VERİLDİ



Sergi alanındaki stantları tek tek gezerek yapılan çalışmalarla ilgili kursiyerlerden bilgi alan Başkan Kaya, programın sonunda sergiye katkı sunan usta öğreticilere teşekkür belgelerini takdim etti.

El emeği ve göz nuru ürünlerin ziyaretçilerin beğenisine sunulduğu El Sanatları Kursları Yılsonu Sergisi, iki gün boyunca vatandaşların ziyaretine açık olacak.

ZULUF ÇİKOLATA DA SERGİDE YERİNİ ALDI



Sergi alanında Ortahisar Belediyesi’nin Zuluf markasıyla Trabzon’a kazandırdığı çikolata çeşitlerinin sergilendiği bir de stant açıldı. Davetliler, birbirinden leziz ve farklı türlerdeki Zuluf çikolata ürünlerine büyük ilgi gösterdi.

Tamamen kadın emeğiyle üretilen Zuluf çikolatanın kısa sürede büyük bir beğeni kazandığını belirten Başkan Kaya, bu markanın nasıl doğduğunu davetlilerle paylaştı.