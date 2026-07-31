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Trabzon / Abdulvahap Uludüz / Yeniçağ



Ortahisar Belediyesi, yaz tatiline renk katacak dopdolu bir etkinlikle çocukları ve ailelerini bir araya getiriyor. Trabzon’daki herkesi belediyenin düzenleyeceği çocuk şenliğine davet eden Başkan Kaya, “Tüm çocuklarımızı ve kıymetli ailelerini 31 Temmuz Cuma günü Beşirli Sahil Parkı'na bekliyoruz.” dedi.

Ortahisar Belediyesi, yaz tatilinin coşkusunu çocuklarla birlikte yaşamak amacıyla birbirinden renkli etkinliklerin yer alacağı Çocuk Şenliği düzenliyor. 31 Temmuz Cuma günü Beşirli Sahil Parkı'nda gerçekleştirilecek şenlikte çocuklar hem eğlenecek hem de unutulmaz anılar biriktirecek.

Saat 18.00 ile 21.00 arasında Spor Kompleksi yanında gerçekleştirilecek şenlikte; boyama etkinlikleri, spor aktiviteleri, palyaço gösterisi, hediye uçurtma dağıtımı ve sürpriz hediyeler çocuklarla buluşacak. Birbirinden eğlenceli etkinliklerle dolu programda minikler doyasıya eğlenirken, aileler de keyifli bir yaz akşamı geçirme fırsatı yakalayacak.

BAŞKAN KAYA: "ÇOCUKLARIMIZIN GÜLÜMSEMESİ EN BÜYÜK MUTLULUĞUMUZ"

Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya, tüm çocukları ve ailelerini şenliğe davet ederek şu ifadeleri kullandı: "Çocuklarımızın mutlu olduğu, oyun oynadığı, birlikte eğlendiği her ortam bizim için çok kıymetli. Yaz tatilinin sevincini çocuklarımızla paylaşmak, onların yüzlerinde bir tebessüm oluşturabilmek en büyük mutluluğumuz. Bu güzel şenliğimizde birbirinden eğlenceli etkinlikler ve sürprizler hazırladık. Tüm çocuklarımızı ve kıymetli ailelerini 31 Temmuz Cuma günü Beşirli Sahil Parkı'na bekliyoruz. Gelin, hep birlikte çocuklarımızın neşesine ortak olalım."