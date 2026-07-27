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Trabzon / Abdulvahap Uludüz / Yeniçağ



Ortahisar Belediyesi’nin, çocukların yaz tatillerini sporla iç içe, sağlıklı ve verimli bir şekilde geçirmelerini sağlamak amacıyla düzenlediği Yaz Spor Okulu, büyük bir coşkuyla devam ediyor. Kurslara katılan çocuklar eğitici ve eğlenceli aktivitelerle hem öğreniyor hem de keyifli bir yaz tatili dönemi geçiriyor.

Ortahisar Belediyesi tarafından çocukların fiziksel gelişimini desteklemek, sosyal beceriler ve sağlıklı yaşam alışkanlıkları kazanmalarını sağlamak amacıyla düzenlenen Yaz Spor Okulu, bu yıl da yüzlerce çocuğun katılımıyla devam ediyor.

YAZ SPOR OKULUNA, 10 AYRI BRANŞTA 450 ÇOCUK KATILIYOR

Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü koordinasyonunda futbol, taekwondo, karate, muaythai, hentbol, boks, kick boks, jimnastik, tenis ve yüzme olmak üzere 10 ayrı branşta düzenlenen Yaz Spor Okulu’nda 450 öğrenci, alanında uzman 18 antrenör eşliğinde çalışmalarını sürdürüyor.

ÇOCUKLAR HEM ÖĞRENİYOR HEM EĞLENİYOR

Enerjilerini sahaya yansıtan çocuklar, eğitici ve eğlenceli aktivitelerle hem öğreniyor hem de keyifli bir yaz tatili dönemi geçiriyor. Kurslarda sporun disiplinini ve takım ruhunu deneyimleyen çocuklar, aynı zamanda yeni arkadaşlıklar kurarak sosyal becerilerini de geliştirme fırsatı buluyor. 1 Temmuz’da başlayan Yaz Spor Okulu, 14 Ağustos’a kadar devam edecek.

BAŞKAN KAYA: “YAZ SPOR OKULUMUZ SAĞLIKLI VE ÖZGÜVENLİ NESİLLERİN YETİŞMESİNE KATKI SAĞLIYOR”

Çocukların sadece akademik değil, fiziksel ve sosyal gelişimlerinin de büyük önem taşıdığını belirten Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya, “Çocuklarımızın yaz tatilini spor sahalarında, arkadaşlarıyla birlikte öğrenerek ve eğlenerek geçirmeleri amacıyla düzenlediğimiz Yaz Spor Okulumuz, bu yıl da yüzlerce çocuğumuzun katılımıyla devam ediyor. Farklı branşlarda eğitim alan çocuklarımız disiplin, takım ruhu ve paylaşma kültürü gibi hayat boyu kendilerine katkı sağlayacak değerleri kazanıyor. Yaz dönemini eğitici ve eğlenceli etkinliklerle değerlendirme fırsatı bulurken, ekran karşısında geçirdikleri süre azalıyor ve iletişim becerileri de güçleniyor. Çocuklarımızın önemli kazanımlar elde etmesini sağlayan Yaz Spor Okulumuzun düzenlenmesinde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.