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Trabzon / Abdulvahap Uludüz / Yeniçağ



Ortahisar Belediyesi’nin sokak hayvanlarını sıcak ve güvenli yuvalara kavuşturmak için yürüttüğü sahiplendirme çalışmaları, online ortama taşındı. Patili dostları sahiplenmek isteyen vatandaşlar, Ortahisar Belediyesi’nin kurumsal web sitesi üzerinden sahiplendirilecek hayvanlarla ilgili bütün bilgilere ulaşarak başvuruda bulunabiliyor.

Belediyecilik hizmetlerinin vatandaşlara teknolojik ortamlarda sunulması amacıyla başlatılan dijital dönüşüm sürecinin yeni basamaklarından biri de, ‘Online Veteriner İşlemleri’ oldu. Sokak hayvanlarının daha hızlı ve etkin bir şekilde sahiplendirilmesi amacıyla Bilgi İşlem Müdürlüğü tarafından hazırlanan uygulama, hizmete açıldı.

SAHİPLENME BAŞVURULARI ONLİNE ORTAMA TAŞINDI

Patili dostlara yuva olmak isteyen vatandaşlar, https://www.trabzonortahisar.bel.tr/ adresi üzerinden Ortahisar Belediyesi’nin kurumsal web sitesine giriş yaptıktan sonra, ana sayfada bulunan e-Başvurular sekmesi üzerinden Online Veteriner İşlemleri menüsüne ulaşabiliyor. Burada sahiplendirmeyi bekleyen patili dostlar hakkında detaylı bilgiler alınabiliyor ve ‘Sahiplendirme Başvuru Oluşturma’ sekmesinden ilgili formu doldurularak yuva olma yolunda ilk adım atılıyor. Yapılan başvuruların durumu ise aynı sayfadaki ‘Sahiplendirme Başvuru Sorgulama’ ekranı üzerinden anlık olarak takip edilebiliyor.

BAŞKAN KAYA: “VATANDAŞLARIMIZI PATİLİ DOSTLARIMIZA SICAK BİR YUVA SAĞLAMAYA DAVET EDİYORUM”

Sokak hayvanlarının sahiplendirilmesi işlemlerini, yeni uygulama ile daha hızlı ve pratik bir hale getirdiklerini belirten Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya, “Can dostlarımızın sevgi, şefkat ve ilgi göreceği sıcak yuvalara kavuşmasını çok önemsiyoruz. Bu amaçla online sahiplendirme uygulamasını hizmete sunduk. Bütün hayvan sever vatandaşlarımızı bu platform üzerinden başvuruda bulunmaya ve patili dostlarımıza sıcak bir yuva olmaya davet ediyorum” dedi.

YENİ UYGULAMA İLE SAHİPLENME ORANLARININ ARTMASI BEKLENİYOR

Sokak hayvanlarının sıcak bir yuva ortamında yaşaması için etkin bir sahiplendirme çalışması yapan Ortahisar Belediyesi Veteriner İşlemleri Müdürlüğü, 2025 yılından bu yana 114 kedi ve 305 köpeği yeni yuvalarına kavuşturdu. Yeni uygulamaya koyulan online sahiplendirme kolaylığı ile sokak hayvanlarının daha hızlı bir şekilde sahiplendirilmesi planlanıyor.