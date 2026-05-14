Trabzon / Abdulvahap Uludüz / Yeniçağ



Ortahisar Belediyesi tarafından 10-16 Mayıs Engelliler Haftası dolayısıyla düzenlenen ‘Özel Gülüşler Festivali’ büyük ilgi gördü. 11-13 Mayıs tarihleri arasında 3 gün boyunca devam eden festivalde, özel gereksinimli bireyler çeşitli etkinlikler ve sürpriz ikramlarla dolu dolu bir program yaşadı.

Ortahisar Belediyesi Sosyal Hizmetler Müdürlüğü tarafından Engelliler Haftası dolayısıyla hazırlanan ‘Özel Gülüşler Festivali’, Engelsiz Yaşam Parkı’nda düzenlendi. Açılışını Belediye Başkanı Ahmet Kaya’nın gerçekleştirdiği festival, üç gün boyunca çeşitli etkinliklerle devam etti. "Gülüşlerin Engeli Yok, Bu Festival Hepimizin" sloganıyla gerçekleştirilen festivale, Gazipaşa Özel Eğitim Okulu, Çamlık İşitme İlkokul ve Ortaokulu, Karadeniz Özel Eğitim Meslek Okulu, Erdoğdu Özel Eğitim Uygulama Okulu, Kanuni İlköğretim Özel Eğitim sınıfı ve Fatma Tuna Kızılay Anaokulu öğrencileri ve Trabzon’da yaşayan çok sayıda özel gereksinimli birey ve aileleri katıldı.

FESTİVALE KATILAN ÖZEL BİREYLER BÜYÜK MUTLULUK YAŞADI

Özel gereksinimli bireylerin sosyal katılımını artırmak, farkındalık oluşturmak ve eğitsel-sosyal etkinlikler yoluyla desteklemek amacıyla hazırlanan programda parkur oyunları, yüz boyama, dev poster boyama ve ahşap kuş yuvası boyama etkinlileri yer aldı. Ayrıca gün boyunca, patlamış mısır, pamuk şeker, meye suyu ve kurabiye ikramı yapıldı. Festival alanında neşeli ve renkli görüntüler oluşurken, çocukların mutluluğuna aileleri de ortak oldu.

BAŞKAN KAYA: “ÖZEL BİREYLERİMİZİN VE AİLELERİMİZİN YANINDA OLMAYA DEVAM EDECEĞİZ”

Engelliler Haftası kapsamında düzenlenen etkinliğin özel bireylerin sosyalleşmesi ve toplumsal farkındalık açısından büyük önem taşıdığını belirten Belediye Başkanı Ahmet Kaya, “Özel gereksinimli bireylerimizin yaşamın her alanında daha görünür, daha aktif ve daha mutlu bireyler olarak yer alabilmesi için çalışıyoruz. Engelleri birlikte aşmanın yolu sevgiden, dayanışmadan ve empati kültüründen geçiyor. Çocuklarımızın yüzündeki tebessümün, çok değerli olduğuna inanıyoruz. Ortahisar Belediyesi olarak, özel gereksinimli bireylerimizin ve ailelerinin yanında olmaya devam edeceğiz” dedi.