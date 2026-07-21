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Trabzon / Abdulvahap Uludüz / Yeniçağ



Ortahisar Belediyesi, yaz akşamlarını renklendirmek amacıyla ‘Mahalle Şenlikleri’ etkinliklerini başlatıyor. Film gösterimlerinden konsol oyunlarına kadar birbirinden eğlenceli aktivitelerin yer alacağı şenliğin ilk programı, 21 Temmuz Salı günü Gölçayır Mahallesi’nde yapılacak.

Belediye Başkanı Ahmet Kaya yönetiminde kültür sanat alanında önemli çalışmalara imza atan Ortahisar Belediyesi, Trabzon’da bir ilki daha hayata geçiriyor. Yaz aylarında çocukları ve aileleri, mahallelerinde kültür, sanat ve eğlenceyle buluşturmak amacıyla, ‘Mahalle Şenlikleri’ etkinlikleri başlatılıyor. İlki, Gölçayır Mahallesi’nde yapılacak şenlikte, hem çocuklar hem de yetişkinler için birbirinden eğlenceli etkinlikler yer alıyor.

DOLU DOLU BİR PROGRAM

Açık hava sinema gösterimleriyle saat 20.00’de başlayacak programda, Milli Halterci Naim Süleymanoğlu’nun hayatını anlatan “Naim” filmi gösterilecek. Festivalin esas konukları çocuklar için ise “Buz Devri” filminin gösterimi yapılacak. Şenlikte ayrıca çocuklar için boyama etkinlikleri, konsol oyunları, VR gözlük (sanal gerçeklik) deneyimi ve spor oyunları düzenlenecek. Etkinlik boyunca katılımcılara lokma tatlısı, çay ve patlamış mısır ikramında bulunulacak.

BAŞKAN KAYA: “YAZIN GÜZELLİKLERİNİ BİRLİKTE YAŞAYALIM”

Belediye Başkanı Ahmet Kaya, ‘Mahalle Şenlikleri’ ile yazın keyfini birlikte yaşamak istediklerini dile getirdi.

Vatandaşları kültürel ve sosyal etkinliklerle daha fazla buluşturmayı amaçladıklarını kaydeden Başkan Kaya, “Mahalle Şenlikleri ile Ortahisar’ımızda paylaşmanın, dayanışmanın ve birlikte olmanın güzelliğini yaşatmaya devam ediyoruz. Kültür-sanattan spora, eğlenceli oyunlardan yaratıcı etkinliklere kadar uzanan programımızla, ortak neşemizi şehrimizin farklı noktalarına taşımak istiyoruz. Hedefimiz tüm hemşerilerimizin çocukları ile birlikte güvenli, eğlenceli ve dolu dolu bir yaz geçirmelerini sağlarken mahalle kültürünü de yeniden canlandırmak ve komşuluk ilişkilerini güçlendirmektir. Tüm halkımızı şenliklerimize bekliyoruz” dedi.