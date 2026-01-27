

Trabzon / Abdulvahap Uludüz / Yeniçağ

Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya’nın başlattığı burs kampanyasına destek olmak için Trabzon’un önemli simaları, ‘Burs İçin Sahaya’ sloganıyla düzenlenecek futbol maçında bir araya gelecek. 31 Ocak Cumartesi günü Faroz Sahasında oynanacak maça tüm Trabzonluları davet eden Başkan Kaya, “Sporun dayanışma ruhu ve gücüyle, gençlerimizin eğitim yolculuğuna katkı sağlamayı amaçlayan bu anlamlı organizasyona herkesi bekliyoruz” dedi.



Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya’nın ekonomik zorluk çeken üniversite öğrencileri için başlattığı burs kampanyasına destekler her geçen gün artarak devam ediyor. “Burs İçin Sahaya” sloganıyla dijital içerik üreticisi Samet Öztürk’ün organizasyonunda gerçekleştirecek maçta, sosyal medya fenomenleri ve bağışçı iş insanlarının oluşturacağı ‘Şehrin Yıldızları’ takımı ile Başkan Ahmet Kaya’nın belediye müdür ve personeliyle yer alacağı Ortahisar Belediyesi takımı karşı karşıya gelecek.

Üniversiteli gençlerin eğitim yolculuğuna katkı sunmak için düzenlenen karşılaşmada Trabzonspor’un efsane futbolcularından Hüseyin Çimşir, Şehrin Yıldızları’nın; Hamdi Aslan da Ortahisar Belediyesi’nin antrenörü olarak sahaya çıkacak. 31 Ocak Cumartesi günü, saat 17.00’de Yalı Mahallesi Faroz Sahasında oynanacak karşılaşmada Süper Lig hakemi Yasin Kol düdük çalacak. Anlamlı organizasyonda burs bağışında bulunan iş insanlarının firma logoları, karşılaşmada giyilecek formalarda ve reklam standında yer alacak.

BAŞKAN KAYA: “BÜTÜN HAYIRSEVERLERİMİZİ ORGANİZASYONUMUZA DESTEK OLMAYA DAVET EDİYORUM”



Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya, tüm Trabzonluları cumartesi günü düzenlenecek destek maçına davet etti. Ortahisar Belediyesi olarak başlattıkları burs seferberliğinin büyük bir dayanışmaya dönüştüğünü ifade eden Başkan Kaya, “Bir iyilik hareketi olarak başlayan burs kampanyamızı futbol sahasına taşıyoruz. Sporun dayanışma ruhunu, gençlerimizin eğitim yolculuğuna katkı sunmak için kullanacağız. Tüm hayırsever iş insanlarımızı bu anlamlı organizasyonumuza destek olmaya, gençlerimizin eğitimi için yeşil sahalarda buluşmaya davet ediyorum” sözlerini kullandı.