Kaynak: Haber Merkezi

Trabzon / Abdulvahap Uludüz / Yeniçağ



Bilgi İşlem Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalar ile belediyecilik hizmetlerini dijitalleştiren Ortahisar Belediyesi, zabıta işlemlerinde tablet dönemine geçti. Yeni uygulama sayesinde zabıta ekipleri, denetim ve bildirim işlemlerini sahaya çıktıkları tablet ve mobil yazıcı ile anında gerçekleştiriyor.

Belediye Başkanı Ahmet Kaya’nın öncülüğünde, hizmet anlayışını çağın ihtiyaçlarına cevap verebilecek şekilde dönüştürmek için ‘Dijital Dönüşüm’ sürecini başlatan Ortahisar Belediyesi, önemli bir yeniliğe daha imza attı. Bilgi İşlem Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında belediye hizmetlerini birer birer online ortama taşıyan Ortahisar Belediyesi, son olarak Zabıta Müdürlüğü’nün gerçekleştirdiği saha işlemlerinde dijital uygulamalara geçiş yaptı.

DENETİM VE İŞLEMLER ARTIK TABLETTE

Bilgi İşlem Müdürlüğü’nün gerçekleştirdiği uzun soluklu bir çalışma ile Zabıta Müdürlüğü’nün ihtiyaçlarına özel geliştirilen ‘zabıta modülü’ sayesinde saha çalışmaları artık daha hızlı, etkin şekilde yürütülüyor. Bilgi İşlem Müdürlüğü’nün verdiği eğitimin ardından tablet ve mobil yazıcılarla sahaya çıkan zabıta ekipleri iş yeri açma ruhsatı, çalışma ruhsatı ve vergi bilgilerini anlık olarak sorguluyor. Ekipler ihbarname, tespit zaptı, idari yaptırım karar tutanağını da anında mobil yazıcıdan çıkartarak işletmelere teslim ediyor.

İŞLEMLER ARTIK DAHA HIZLI VE ÇÖZÜM ODAKLI

Yalnızca işlemleri dijitale taşımakla sınırlı kalmayan yenilik ile zabıta denetimleri sırasında tespit edilen usulsüzlükler, tablet ile fotoğraflanarak konum bilgisiyle birlikte otomatik olarak sisteme işleniyor. Ortahisar Halk İletişim Merkezi ile de entegre edilen sistem sayesinde sahada görülen olumsuz durumlar kayda alınarak ilgili müdürlüklere aktarılıyor. Zabıta ekiplerinin denetim ve bildirim işlemlerini, işletmelerin iş akışını bozmayacak şekilde daha hızlı ve çözüm odaklı hale getiren yenilik ile kamu kaynaklarının da daha verimli kullanılması sağlanıyor.

BAŞKAN KAYA: “BELEDİYE HİZMETLERİNİ ÇAĞA UYGUN HALE GETİRİYORUZ”

Belediye Başkanı Ahmet Kaya, ‘dijital dönüşüm’ süreci ile vatandaşlara daha hızlı ve daha erişilebilir hizmet verdiklerini dile getirdi. Çağın gerekliliklerine uygun olarak belediye hizmetlerini birer birer dönüştürdüklerini kaydeden Başkan Kaya, “Zabıta ekiplerimizin kullandığı yeni sistem sayesinde hem zaman tasarrufu sağlıyor hem de denetim ve evrak süreçlerimizi çok daha etkin hale getiriyoruz. Ekiplerimiz artık saniyeler içinde ruhsat ve vergi sorgulaması yapabiliyor, tespit edilen hususları anında kayıt altına alabiliyor. Bilgi İşlem Müdürlüğümüze gerçekleştirmiş oldukları çalışmadan dolayı teşekkür ediyor, yeni uygulamanın Zabıta Müdürlüğümüze ve halkımıza hayırlı olmasını diliyorum” dedi.