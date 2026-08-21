Kaynak: Haber Merkezi

Trabzon / Abdulvahap Uludüz / Yeniçağ



Ortahisar Belediyesi, görüntü, koku ve gürültü kirliliğini en aza indirmek amacıyla ilçedeki eski tip çöp konteynerlerini yüksek kapasiteli ve modern yer üstü konteynerleriyle değiştiriyor. Çalışmaları yerinde inceleyen Belediye Başkanı Ahmet Kaya, “Yeni konteynerler ile hem görüntü kirliliğini ortadan kaldırıyor hem de yer işgalini ve çöp toplama sırasındaki gürültüyü en aza indiriyoruz” dedi.

Ortahisar Belediyesi, ‘daha temiz ve daha sağlıklı bir Ortahisar’ hedefiyle ilçe genelindeki temizlik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Temizlik hizmetlerini yenilikçi ve çevreci teknolojilerle güçlendiren Ortahisar Belediyesi, ilçe genelindeki geniş caddelerde ve merkez noktalarda bulunan 770 litrelik çöp konteynerlerinin yerine, 3 bin 750 litrelik yeni tip yer üstü konteynerler yerleştirmeye başladı. Pilot bölge olarak belirlenen Çukurçayır Mahallesi’nde başlayan uygulamayla üç adet eski tip çöp konteyneri yerine tek bir yer üstü konteyner yerleştirilerek hem görüntü kirliliği hem de koku yayılımının önüne geçiliyor.

BAŞKAN KAYA: “DAHA TEMİZ BİR ORTAHİSAR İÇİN ÇALIŞIYORUZ”

Belediye Başkanı Ahmet Kaya, Başkan Yardımcısı Ernul Arslan, Çukurçayır Mahalle Muhtarı Hüseyin Erkut ve birim müdürleri ile birlikte konteyner değişimlerini yerinde takip etti.

Ortahisarlıların daha temiz ve daha sağlıklı bir çevrede yaşaması için büyük bir özenle çalıştıklarını belirten Başkan Kaya, “Çöp konteynerlerimizi, modern ve yeni yer üstü konteynerleri ile değiştiriyoruz. Eski konteynerlerin 5 katı büyüklüğünde hacme sahip yeni konteynerler ile hem görüntü kirliliğini ortadan kaldırıyor hem de yer işgalini ve çöp toplama sırasındaki gürültüyü en aza indiriyoruz. Hemşerilerimizden, çöpleri 19.00-20.00 saatleri arasında sızdırmaz nitelikli poşetler ile ağzı bağlı bir şekilde çöp konteynerlerinin içine atmasını rica ediyoruz. Bu şehir bizim evimiz, bu sokaklar hepimizin. Şehrimizin insanlarına ve misafirlerimize, gece-gündüz demeden büyük bir gayretle hizmet ederken, hemşerilerimizden de destek bekliyoruz” diyerek yapılan çalışmaların hayırlı olmasını diledi.

MODERN SİSTEMİN BİRÇOK AVANTAJI BULUNUYOR

Yeni tip yer üstü çöp konteynerleri 3 bin 750 litrelik geniş iç hacmi sayesinde tek noktada daha fazla çöp toplama imkânı sunuyor, kaldırım ve yol işgalini azaltıyor. Ayak pedalı sayesinde elle temas etmeden hijyenik bir şekilde açılan yeni tip konteynerler, kendiliğinden kapanan kapak mekanizmasıyla çevreye yayılan kokuyu da minimuma indiriyor. Ayrıca konteynerlerin üzerinde çöp dökme saatleri ve çevre temizliğiyle ilgili uyarıcı ve yönlendirici bilgiler de yer alıyor.