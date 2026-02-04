

Trabzon / Abdulvahap Uludüz / Yeniçağ



Ortahisar’da görev yapan muhtarlar, Belediye Başkanı Ahmet Kaya’nın başlattığı burs kampanyasına anlamlı bir destek sundu. Dayanışma ve yardımlaşmayla bütün sıkıntıların aşılabileceğini vurgulayan Başkan Kaya, “Çocuklarımızın okuması benim için her şeyden daha önemli. Bu konuda gösterdikleri duyarlılık ve sağladıkları destek için bütün muhtarlarımıza ayrı ayrı teşekkür ediyorum” dedi.



Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya’nın, ekonomik zorluk yaşayan üniversite öğrencileri için başlattığı burs kampanyasına destekler artarak devam ediyor. Son olarak Ortahisar ilçesinde görev yapan muhtarlar, kendi aralarında topladıkları burs yardımlarını Belediye Başkanı Ahmet Kaya’ya teslim etti.



Burs yardımı teslim programına, Beşikdüzü Belediye Başkanı Burhan Cahit Erdem, Trabzon Muhtarlar Federasyonu ve Ortahisar Muhtarlar Derneği Başkanı Bekir Aktürk, Ortahisar Belediye Başkan Yardımcısı Celal Akaç, 1 No’lu Erdoğdu Mahallesi Muhtarı Şenol Yılmaz, 3 No’lu Erdoğdu Mahallesi Muhtarı Mahmut Hayır, Yeşiltepe Mahallesi Muhtarı Abdulbaki Özdemir, Trabzon Muhtarlar Federasyonu Sekreteri Turgut Alemdar ve Muhtarlık İşleri Müdürü Hakan Altın katıldı. Ortahisar Muhtarlar Derneği’ndeki tüm muhtarlar adına toplanan burs yardımı, Dernek Başkanı Bekir Aktürk tarafından Başkan Kaya’ya teslim edildi.

BAŞKAN KAYA: “ÇOCUKLARIMIZIN OKUMASI BENİM İÇİN HER ŞEYDEN ÖNEMLİ”



Burs kampanyasının tamamen gönüllülük esasına dayandığını belirten Başkan Kaya, “Ortahisar Belediyesi olarak okuma güçlüğü çeken öğrencilerimiz için bir burs kampanyası başlatmıştık. “Bu kampanyayı, belediyemizin kasasından bir lira almaksızın, tamamen gönüllülerimizin ve bağışçılarımızın fedakârlıklarıyla nasıl sürdürebiliriz?” düşüncesiyle yola çıktık. Belediye Başkan Yardımcılarımız maaşlarından fedakârlık yaparak, “Yeter ki bir öğrencimiz okusun” dediler. Ardından tüm çalışma arkadaşlarımız ve birim müdürlerimiz ciddi katkılar sundu. Sıfırdan başladığımız bu yolda, bugün 107 öğrencimize aylık 2’şer bin lira burs verir hale geldik. Ortahisar Muhtarlar Derneğimiz de bu çağrımıza kulak verdi ve aralarında bir dayanışma oluşturarak kampanyamıza katkı sağladı. Dayanışma ve yardımlaşmayla aşılmayacak sıkıntı yok. Çocuklarımızın okuması benim için her şeyden önemli. Bunun için de sağladığınız destekten dolayı hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum” dedi.

MUHTARLARDAN SÜRDÜRÜLEBİLİR DESTEK VURGUSU



Trabzon Muhtarlar Federasyonu ve Ortahisar Muhtarlar Derneği Başkanı Bekir Aktürk, eğitime verilen desteğin artarak süreceğini söyledi. Aktürk, “Bu şehir bizim şehrimiz, çocuklar da bizim çocuklarımız. Bu nedenle elimizden geldiğince katkı sunacağız. Desteğimiz bir defalık olmayacak, devam edecek” diye konuştu.



Aktürk ve beraberindeki muhtarlar, kampanyayı başlatması ve gösterdiği duyarlılık dolayısıyla Başkan Kaya’ya teşekkür etti.

107 ÖĞRENCİYE AYLIK 2 BİN LİRA BURS VERİLİYOR



Göreve geldiği günden bu yana eğitim-öğretime yönelik projelere öncelik veren Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya’nın öncülüğünde başlatılan burs kampanyası, kısa sürede büyük ilgi gördü. Hayırseverlerin ve gönüllülerin desteğiyle yürütülen kampanya kapsamında, 46 farklı üniversitede öğrenim gören 107 öğrenciye her ay 2 bin lira burs desteği sağlanıyor.