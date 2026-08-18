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Trabzon / Abdulvahap Uludüz / Yeniçağ



Ortahisar Belediyesi’nin çocukların yaz tatillerini sportif faaliyetlerle geçirmesi ve sosyalleşmeleri amacıyla düzenlediği Yaz Spor Okulu, yoğun ilgi gördü. 10 ayrı branşta düzenlenen Yaz Spor Okulu’na katılan 461 öğrenci, spor yaparak keyifli ve eğlenceli bir yaz tatili geçirdi.

Ortahisar Belediyesi tarafından, çocukları küçük yaşta sporla tanıştırmak ve sporla büyüyen bir nesil yetişmesine katkı sağlamak amacıyla her yıl düzenlenen Yaz Spor Okulu, bu yıl da yoğun bir katılımla gerçekleştirildi. 1 Temmuz’da başlayan ve 14 Ağustos’ta sona eren Yaz Spor Okuluna katılan 461 öğrenci, fiziksel gelişimlerini destekleyen, sosyal beceriler ve sağlıklı yaşam alışkanlıkları kazanmalarını sağlayan kursları, başarıyla tamamladı.

VELİLER, BAŞKAN KAYA’YA TEŞEKKÜR ETTİ

Bu yıl 10 ayrı branşta gerçekleştirilen Yaz Spor Okulu’nda, 6-12 yaş aralığındaki 461 çocuk, 7 hafta boyunca uzman eğitmenler gözetiminde spor yaptı. En fazla ilgi gören branş 120 öğrenciyle yüzme olurken, futbola 97, tekvandoya 30, boksa 36, hentbola 11, tenise 23, kick boksa 20, karateye 36, jimnastiğe 60, muaythaiye ise 11 öğrenci katıldı. Kurslara katılan çocukların heyecanı ve mutluluğu renkli görüntülere sahne olurken, veliler çocuklarına bu imkanı sunan Ortahisar Belediyesi’ne ve Başkan Ahmet Kaya’ya teşekkür etti.

BAŞKAN KAYA: “ORTAHİSAR’DA SPORU HAYATIN PARÇASI HALİNE GETİRİYORUZ”

Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya, çocukların gelişiminde sporun önemli bir rol oynadığını vurguladı.

Sporla büyüyen çocukların hem eğitimde hem de sosyal hayatta daha başarılı olduğunu ifade eden Başkan Kaya, “Çocuklarımızın yaz tatillerini ekran başında değil, sahalarda ve havuzlarda, arkadaşlarıyla sosyalleşerek geçirmesini istedik. 7 hafta boyunca 461 çocuğumuzun enerjilerini doğru alana yönlendirmelerine, yeni dostluklar kurmalarına ve spor disiplini kazanmalarına yardımcı olduk. Ortahisar’ımızda sporu hayatın bir parçası hâline getirmeye, çocuklarımızın sağlıklı ve özgüvenli bireyler olarak yetişmesi için spora katkı vermeye devam edeceğiz. Çocuklarını bizlere emanet eden tüm velilerimize ve emeği geçen bütün antrenörlerimize çok teşekkür ediyorum" dedi.