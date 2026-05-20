Trabzon / Abdulvahap Uludüz / Yeniçağ



19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, Ortahisar Belediyesi tarafından düzenlenen etkinliklerle, Trabzon’da büyük bir coşkuyla kutlandı. Bayramın sevinç ve coşkusunu vatandaşlarla birlikte yaşayan Belediye Başkanı Ahmet Kaya, “19 Mayıs ruhu, haksızlık karşısında susmayanların, umudunu kaybetmeyenlerin ve millet iradesine sahip çıkanların ruhudur. Büyük Atatürk’ün bizlere bıraktığı en büyük miras da budur. Bağımsızlık kadar adaleti de savunacak, Cumhuriyetimiz kadar demokrasiyi de yaşatacağız” dedi.



Ortahisar Belediyesi, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nı, konser, yarışma ve oyunlar, açık hava sinema gösterisi ve DJ performansından oluşan birbirinden eğlenceli etkinliklerle, coşkulu bir şekilde kutladı. Ortahisar Belediye binası önünde düzenlenen kutlamalara, Belediye Başkanı Ahmet Kaya ve eşi Tuba Kaya’nın yanı sıra, CHP Trabzon İl Başkanı Mustafa Bak, Yomra Belediye Başkanı Mustafa Bıyık, Ortahisar Belediye Başkan Yardımcıları Cüneyit Zorlu, Murat Özçilingir, Celal Akaç, Ernul Arslan, Şenay Karakaş ve Özer İskender, CHP Ortahisar İlçe Başkanı Haluk Batmaz, CHP Trabzon İl Kadın Kolları Başkanı Zerrin Yavuz, Ortahisar Belediye Meclis Üyeleri, CHP Trabzon il ve ilçe yöneticileri, muhtarlar, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, belediye birim müdürleri ve her yaştan çok sayıda vatandaş katıldı.

BAŞKAN KAYA: “19 MAYIS 1919, TÜRK TARİHİNİN EN ANLAMLI DÖNÜM NOKTALARINDAN BİRİDİR”



Etkinliklerin açılışında konuşan Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya, 19 Mayıs 1919 tarihinin, Türk Milletinin bağımsızlık ve özgürlük mücadelesinin ilk adımının atıldığı, Türk tarihinin en anlamlı dönüm noktalarından biri olduğunu belirterek, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nı, milletçe, büyük bir gurur ve coşkuyla kutladıklarını söyledi.

“19 MAYIS 1919, MİLLET İRADESİNİN HİÇBİR GÜÇ KARŞISINDA BOYUN EĞMEYECEĞİNİN İLANIDIR”



“19 Mayıs 1919, yalnızca bir kurtuluş yürüyüşünün başlangıcı değil, aynı zamanda millet iradesinin hiçbir güç karşısında boyun eğmeyeceğinin de ilanıdır” diyen Başkan Kaya, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Samsun’da yaktığı bağımsızlık meşalesi, adaletin, özgürlüğün ve egemenliğin ışığı olmuştur. Mustafa Kemal Atatürk, Cumhuriyetimizi gençlere emanet ederken fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür nesiller yetişmesini hedeflemiştir. Çünkü Atatürk biliyordu ki; bu ülkenin gerçek gücü, özgür düşünebilen ve haksızlıklar karşısında mücadele eden Türk gençliğidir. Bugün de ülkemizin dört bir yanında adalet, demokrasi ve hukuk arayışı devam etmektedir. Millet iradesine, halkın seçme ve seçilme hakkına ve demokratik değerlere yönelik her türlü baskı ve haksızlık, toplum vicdanında derin yaralar açmaktadır. Silivri zindanlarında tutsak edilen Ekrem İmamoğlu ve yol arkadaşlarına yönelik asılsız suçlamaların, toplumun geniş kesimlerinde bir adalet ve demokrasi tartışmasını beraberinde getirdiğini görüyoruz. Bizler inanıyoruz ki demokrasinin gücü, farklı düşüncelerin özgürce ifade edilebildiği, hukukun herkese eşit uygulandığı bir düzende anlam kazanır. Büyük Atatürk’ün bizlere bıraktığı en büyük miras da budur. Bağımsızlık kadar adaleti de savunmak, Cumhuriyet kadar demokrasiyi de yaşatmaktır.”

“SEVGİLİ GENÇLER; SİZLER ÜLKEMİZİN UMUDU, CUMHURİYETİMİZİN TEMİNATISINIZ”



Konuşmasının sonunda gençlere seslenen Başkan Kaya, “Sevgili gençler; sizler bu ülkenin umudu, Cumhuriyetimizin teminatısınız. Büyük Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün bizlere emanet ettiği bu güzel vatanımızı, aklın, bilimin, hukukun ve özgürlüğün ışığında, daha ileriye taşıyacağınıza yürekten inanıyorum. Bu duygu ve düşüncelerle, başta Büyük Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere; tüm kurtuluş kahramanlarımızı, rahmet, şükran ve minnetle anıyor, tüm hemşerilerimin 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramını kutluyorum” ifadelerini kullandı.

19 MAYIS COŞKUSU, GENÇLİK FESTİVALİ İLE BAŞLADI



19 Mayıs kutlamaları, Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü, Bilgi İşlem Müdürlüğü ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü tarafından hazırlanan, birbirinden eğlenceli oyun ve yarışmalarla başladı. Oluşturulan spor alanlarında yüzlerce genç ve çocuk, bilek güreşi, refleks yarışması, tenis, ayak tenisi gibi oyunlarla bayramın heyecan ve coşkusunu yaşadı.

Sosyal Hizmetler Müdürlüğü tarafından etkinlik alanına konuşlandırılan ikram aracında, katılımcılara çay ve lokma ikram edildi. Kutlamalara katılanlar, alanda kurulan Atatürk köşesinde fotoğraf çektirerek bu anı ölümsüzleştirdi.

BAYRAM COŞKUSU, KONSERLE ZİRVEYE ÇIKTI



Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından hazırlanan Gençlik Konseri’nde Utku Han, Kaptan Yılmaz, Faik Pala, İlkay Yavuz ve Aleyna Çolak sahne aldı. Yoğun ilgi gören konserde solistler Karadeniz ezgileri, Volkan Konak şarkıları ve Türk pop müziğinin sevilen eserlerini seslendirerek dinleyicilere müzik ziyafeti yaşattılar. Alanı dolduran vatandaşlar, ellerinde Türk bayraklarıyla şarkılara eşlik ederken, bayramın heyecan ve coşkusunu doyasıya yaşadı. Başkan Kaya konserin sonunda sahneye çıkarak sanatçılarla birlikte İzmir Marşı’nı ve ‘Bir Başkadır Benim Memleketim’ türküsünü seslendirdi. Konserin ardından çeşitli etkinlerle devam eden kutlamalar, geç saatlere kadar devam devam etti.

TRABZON AKVARYUM’DA RENKLİ ETKİNLİKLER DÜZENLENDİ



Trabzon Akvaryum’da düzenlenen 19 Mayıs Bayramı etkinlikleri de renkli görüntülere sahne oldu. Gün boyunca devam eden etkinlikler kapsamında Hazal Sanat Evi eğitmenleri ve öğrencileri, Atatürk’ün sevdiği şarkılar ve Cumhuriyet konulu şarkılarla, çok özel bir dinleti gerçekleştirdi. Akvaryum içerisinde oluşturulan karaoke alanında ziyaretçiler istedikleri şarkıları seslendirerek eğlenceli anlar yaşarken, 19 Mayıs için oluşturulan alanlarda da hatıra fotoğrafı çekildiler.