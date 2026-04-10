

Trabzon / Abdulvahap Uludüz / Yeniçağ

Ankara’da düzenlenen Trabzon Günleri’nde Ortahisar Belediyesi’nin standı vatandaşların uğrak noktası oldu. Ziyaretçilerle yakınan ilgilenen Başkan Kaya, “Çok güzel hazırlanmış bir programda hemşerilerimizle kucaklaşmak, hasret gidermek için buradayız. Trabzon’umuzun, Ortahisarımızın kültürünü, değerlerini, güzelliklerini, sıcaklığını Ankara’mıza, milletimize tanıtıyoruz” dedi.



Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya, Ankara’da düzenlenen Trabzon Günleri’nde, gurbetteki hemşehrileri ve vatandaşlarla buluştu. Başkent Millet Bahçesi’nde gerçekleştirilen etkinliğe eşi Tuba Kaya ile birlikte katılan Başkan Kaya, Ortahisar Belediyesi’nin standını ziyaret eden vatandaşlarla yakından ilgilenerek Ortahisar’ın tarihi, kültürel zenginlikleri, belediye tarafından hayata geçirilen projeler ve belediye ürünleri hakkında bilgi verdi.

BAŞKAN KAYA, ZİYARETÇİLERİ AĞIRLADI



Ortahisar Belediyesi standının büyük ilgi gördüğü etkinlikte CHP Ankara Milletvekili Adnan Beker, Yomra Belediye Başkanı Mustafa Bıyık, Beşikdüzü Belediye Başkanı Cahit Erdem, Trabzonspor’un eski futbolcusu ve teknik direktörü Hami Mandıralı, siyasetçiler, eski dönem milletvekilleri, STK temsilcileri, muhtarlar ve birçok vatandaş, standı ziyaret ederek Başkan Kaya ile bir araya geldi.

ORTAHİSAR’IN KUYMAĞI İLGİ GÖRDÜ



Standı gezen misafirlere Ortahisar fındığı, çayı ve yöresel lezzetleri hakkında bilgiler aktarılırken, Ortahisar Belediyesi’nin Trabzon’a kazandırdığı Zuluf Çikolata markasının ürünlerinin de tanıtımı yapıldı. Stantta pişirilerek ziyaretçilere ikram edilen Karadeniz mutfağının vazgeçilmez tatlarından kuymak da büyük ilgi gördü. Hem tanıtım ürünleri, ikramları hem de misafirperverliğiyle Ortahisar standı, Trabzon Günleri’nde ziyaretçilerin buluşma noktalarından oldu.

BAŞKAN KAYA: “HEMŞERİLERİMİZLE KUCAKLAŞIYORUZ”



Trabzon Günleri etkinliğinde bulunmaktan dolayı çok memnun olduğunu belirten Başkan Kaya, Başkent’teki hemşerilerini etkinliğe davet etti. Başkan Kaya, “Ankara’da, hemşerilerimizle bir arada olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Çok güzel hazırlanmış bir program da hemşerilerimizle kucaklaşmak hasret gidermek için buradayız. Trabzon’umuzun, Ortahisarımızın kültürünü, değerlerini, güzelliklerini, sıcaklığını Ankara’mıza, milletimize tanıtıyoruz” dedi.

“ORTAHİSAR’IMIZIN ÜRÜNLERİNİ VATANDAŞLARIMIZA TANITIYORUZ"



Ortahisar Belediyesi olarak ürettikleri ürünleri de Ankara’da tanıtma fırsatı bulduklarını dile getiren Başkan Kaya, “Belediyemizin standında Ortahisar’ımızda yetiştirilen çayımızı, fındıklarımızı ve Zuluf Çikolatamızı tanıtıyor, kendi ürettiğimiz yöresel ürünlerimizi halkımızla buluşturmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bunun yanında kentimizin tarihini anlatan ‘Arşivdeki Trabzon’ ve ‘Doğudan Doğan Şehir: Trabzon’ kitaplarımızı da ziyaretçilerimize sunuyoruz” sözlerini kullandı.