Kaynak: Haber Merkezi

Trabzon / Abdulvahap Uludüz / Yeniçağ



Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya'nın başlattığı halk ekmek hizmetiyle son 1 yılda, 476 bin 305 adet uygun fiyatlı ekmek, dar gelirli vatandaşların sofrasına ulaştırıldı. Ekonomik kriz altında ezilen vatandaşların teşekkür ettiği Başkan Kaya, “Sosyal belediyecilik anlayışıyla uygun fiyatlı ve kaliteli ekmekle halkımızı buluşturuyor, sofralara lezzet katarken aile bütçelerine de katkı sağlıyoruz” dedi.

Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya'nın sosyal belediyecilik anlayışı doğrultusunda hayata geçirdiği Halk Ekmek uygulaması, vatandaşlardan yoğun ilgi görmeye devam ediyor. İlçenin 8 ayrı noktasında hizmet veren Halk Ekmek büfeleri, uygun fiyatlı ve kaliteli ürünleriyle hem aile bütçelerine katkı sağlıyor hem de temel gıda ürünü olan ekmeğe erişimi kolaylaştırıyor.

8 HALK EKMEK BÜFESİ, SAĞLIKLI VE UYGUN FİYATLI GIDAYA ERİŞİM NOKTASI OLDU

Ortahisar Belediyesi’nin Halk Ekmek büfeleri Pazarkapı, Yenicuma, İnönü, Kaymaklı, Pelitli, 3 Nolu Erdoğdu, Değirmendere ve Bahçecik mahallelerinde olmak üzere, 8 ayrı noktada hizmet veriyor. Ekmek satışının dışında birçok sosyal hizmetin de adresi olan Halk Ekmek büfelerinden ihtiyaç sahibi ailelerin 3-6 yaş arasındaki çocuklarına Halk Süt ve ilkokul öğrencilerine de Beslenme Çantası desteği sağlanıyor. Ayrıca sağlıklı gıdaya uygun fiyatlarla erişim sağlamak amacıyla büfelerden Ortahisar Belediyesi'nin ürettiği çay ile dönemsel olarak da En Mutlu Köy yerleşkesinde üretilen doğal yumurta ve tarım ürünlerinin satışı gerçekleştiriliyor.

SON 1 YILDA 476 BİN 305 ADET UYGUN FİYATLI EKMEK SOFRALARA ULAŞTIRILDI

200 gramlık ekmeğin 17,5 TL yerine 15 TL’ye, 400 gramlık ekmeğin ise 35 TL yerine 30 TL’ye satıldığı Halk Ekmek uygulamasına vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor. Yüksek gıda enflasyonu nedeniyle, toplumun ihtiyaç sahibi, yoksul, dar gelirli ve dezavantajlı kesimlerinin üzerindeki yükü sosyal belediyecilik uygulamalarıyla hafifletmeye çalışan Ortahisar Belediyesi, son 1 yılda 476 bin 305 adet uygun fiyatlı ekmeği, vatandaşların sofrasıyla buluşturdu.

BAŞKAN KAYA: "HALK EKMEK, SOSYAL BELEDİYECİLİK ANLAYIŞIMIZIN EN TEMEL ÖRNEKLERİNDEN BİRİDİR"

Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya, Halk Ekmek uygulamasına gösterilen ilginin sosyal belediyeciliğin ne denli gerekli olduğunu gözler önüne serdiğini dile getirdi. Vatandaşların ekonomik zorluklarını çeşitli uygulamalarla hafifletmeye çalıştıklarını ifade eden Başkan Kaya, “Vatandaşlarımızın halk ekmeğe gösterdiği ilgi, bu hizmete duyulan ihtiyacı açıkça ortaya koymaktadır. Biz sadece uygun fiyatlı ekmek satmıyoruz; aynı zamanda çocuklarımızın sağlıklı beslenmesine katkı sağlayan Halk Süt ve Beslenme Saati uygulamalarımızı da Halk Ekmek büfelerimiz aracılığıyla vatandaşlarımıza ulaştırıyoruz. Temel gıda ürünlerinin herkes için erişilebilir olması gerektiğine inanıyoruz. İmkânlarımız doğrultusunda ekonomik güçlüklerin mağdur ettiği vatandaşlarımızın derdine derman olmaya devam edeceğiz” dedi.