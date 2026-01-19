Trabzon / Abdulvahap Uludüz / Yeniçağ



Ortahisar Belediyesi’nin yerel esnafla güçlü bir dayanışma ağı oluşturarak gençlere ekonomik destek sağlamayı amaçladığı ve Ortahisar Kent Konseyi Gençlik Meclisi tarafından hazırlanan Genç Kart Projesi, esnaflardan yoğun ilgi görüyor.

Belediye Başkan Ahmet Kaya, “Trabzon’un sosyal belediyecilikte öncü bir şehir olması için gençlerimizden esnafımıza, öğrencilerimizden ailelerimize kadar toplumun her kesimini kapsayan projeleri hayata geçirmeye kararlılıkla devam ediyoruz” dedi.



Ortahisar Belediyesi, sosyal belediyecilik anlayışıyla gençlerin yanında olmaya ve yerel esnafı destekleyen projeler üretmeye devam ediyor. Bu amaçla hazırlanan projelerden biri olan ve Aralık ayının başında kamuoyuna açıklanan Ortahisar Genç Kart Projesi, şehir esnafından yoğun ilgi görüyor.



Gençlere ekonomik destek sağlamayı ve yerel esnafla güçlü bir dayanışma ağı oluşturmayı hedefleyen projeye, onlarca işletme gönüllü olarak başvuruda bulundu. Projenin yaygınlaşması ve daha fazla gence ulaşması amacıyla Trabzon Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği (TESOB) Başkanlığı ile Ortahisar Kent Konseyi Gençlik Meclisi arasında iş birliği protokolü imzalandı. Başvuruların artmasıyla birlikte Genç Kart uygulamasında kartların basım aşamasına yaklaşıldı. Proje kapsamında, 15-25 yaş arası gençler, Ortahisar genelinde projeye dahil olan işletmelerden %10 ile %50 arasında değişen oranlarda indirimlerden faydalanabilecek.

BAŞKAN KAYA: “GENÇ KART PROJESİ, HEM GENÇLERİMİZE HEM DE ESNAFIMIZA ÖNEMLİ KATKILAR SAĞLAYACAK”



Genç Kart Projesinin yalnızca bir indirim uygulaması olmadığını, esnafla güçlü bir dayanışmayı da amaçladığını belirten Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya, “Genç Kart uygulaması ile gençlerimizin sosyal hayata daha aktif katılmasını sağlarken aynı zamanda yerel esnafımızla da güçlü bir dayanışma kurmayı amaçlıyoruz. Ortahisar’ımızda gençlerin kendini değerli hissettiği, esnafın da kazandığı bir modeli hep birlikte hayata geçiriyoruz. Esnaf başvurularımızın tamamını aldıktan sonra Genç Kartlarımızın basım aşamasına geçeceğiz ve sonrasında bu kartlarımızı gençlerimize dağıtarak, hem gençlerimizin sosyal yaşamına hem de şehrimiz esnafına çeşitli katkılar sağlamış olacağız. Trabzon’un sosyal belediyecilikte öncü bir şehir olması için gençlerimizden esnafımıza, öğrencilerimizden ailelerimize kadar toplumun her kesimini kapsayan projeleri hayata geçirmeye kararlılıkla devam ediyoruz” dedi.

BAŞVURULAR 23 OCAK’A KADAR DEVAM EDECEK



Ortahisar Genç Kart Projesi kapsamında, işletme sahipleri 23 Ocak tarihine kadar başvurularını sürdürebilecek. Başvuruların tamamlanmasının ardından hazırlanacak kartların, kısa süre içerisinde gençlere ulaştırılması planlanıyor.