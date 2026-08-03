Kaynak: Haber Merkezi

Trabzon / Abdulvahap Uludüz / Yeniçağ



Ortahisar Belediyesi düzenlediği Çocuk Şenliği ile çocukları eğlence dolu etkinliklerle buluşturdu. Eğlencenin tavan yaptığı etkinlikte çocuklar; açık havada oyun oynadı, yaratıcı aktivitelere katıldı ve akranlarıyla birlikte nitelikli zaman geçirdi. Etkinlik alanında yoğun ilgi gören Başkan Kaya da çocukların eğlencesine ortak oldu.

Ortahisar Belediyesi, çocukların keyifli bir yaz geçirmeleri; oyun, yaratıcılık ve sosyal etkileşim haklarını desteklemek amacıyla unutulmaz bir çocuk şenliği düzenledi. Beşirli Sahil Parkı’nda açık havada düzenlenen etkinliğe Belediye Başkanı Ahmet Kaya ve eşi Tuba Kaya, Belediye Başkan Yardımcıları Celal Akaç, Murat Özçilingir, Ernul Arslan, Özer İskender, yüzlerce çocuk ve aileleri katıldı.

BAŞKAN KAYA, ÇOCUKLARIN SEVİNCİNE ORTAK OLDU

Etkinlik alanına eşi Tuba Kaya ile birlikte gelen Belediye Başkanı Ahmet Kaya, çocukların ve ailelerin sevgi seliyle karşılaştı. Çocuklara seslenen Başkan Kaya, onların mutluluğuna ortak olmanın sevincini yaşadığını dile getirerek “Bu akşam sizlerle ve ailelerinizle birlikte çok güzel bir akşam geçireceğiz. Ortahisar Belediyesi olarak birbirinden farklı aktivitelerimiz, oyunlarımız, hediyelerimiz olacak. Umarım çok eğleneceksiniz. Her birinde doyasıya eğlenin. Hepinizi gözlerinden öpüyor, iyi eğlenceler diliyorum” dedi. Başkan Kaya, daha sonra etkinlik alanını gezerek çocukların eğlencesine ortak oldu.

HEM EĞLENDİLER HEM YARATICILIKLARINI GELİŞTİRDİLER

Festival havasında geçen etkinlikte çocuklar unutulmaz bir akşam yaşadı. Palyaço gösterileri, çocuk dansları, yüz boyama etkinlikleri, PlayStation, VR oyunlar, refleks, penaltı, basket, jenga, langırt ve isabet oyunları ile doyasıya eğlenen çocuklar, uzay çadırı ile de gökyüzünün gizemli dünyasını keşfe çıktı. Çocuklara rüzgar gülü, boyama setleri, balon ve uçurtma hediyelerinin verildiği şenlikte katılımcılara çay, lokma ve patlamış mısır ikramı yapıldı.

ÇOCUKLAR, ŞENLİĞİ ÇOK SEVDİ

Çocuk Şenliği’nin tadını doyasıya çıkaran çocuklar, etkinliklerle ilgili şu sözleri kullandı:

“Güzel bir şenlik oldu. Top oynadım, basket attım, VR gözlük oynadım, PlayStation oynadım. Her şey çok eğlenceliydi. Başkanımız Ahmet Kaya’ya teşekkür ediyorum.”

“Her şey çok güzeldi. Uçurtma ve balonlar aldım, PlayStation oynadım. Çok fazla etkinlik vardı, hepsine katılamadım. Böyle bir şenliğin olması çocuklar için çok güzel.”

“Çok mutlu oldum böyle bir etkinlik düzenlenmesinden. Sportif oyunlara katıldım, mısır yedim. Başkanımız Ahmet Kaya’ya çok teşekkür ederim, çocukları çok mutlu ettiler.”

AİLELER, ÇOCUK ŞENLİĞİ’NE TAM NOT VERDİ

Çocuklarıyla keyifli bir gün geçiren aileler de şu değerlendirmelerde bulundular:

“Çocukların ailelerin bir arada eğlenmesi için çok güzel bir etkinlik. İnsanların mutluluğu, huzura eğlenmeye ihtiyacı var. Ekonomik olarak insanlar zorluk çekiyor ve herkes mutlu olmanın yollarını arıyor. Mutlu olmak için her şey para değil, böyle sosyal etkinliklerde buluşmak da insanları mutlu ediyor. Belediye Başkanımız Ahmet Kaya insanlara yardımcı olmanın yollarını biliyor, gönül almayı biliyor. Her zaman yanındayız ve başarılarının devamını diliyoruz.”

“Gayet güzel bir etkinlik oldu. Çocuklar sportif oyunlara katıldı, gösterilere katıldı, hediyeler aldı. Her şey çok güzeldi. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Devam etmesini bekliyoruz.”

“Çok güzel, çok memnun kaldık. Çocuklar eğlendiler, oynadılar. Böyle etkinliklerin devamını bekliyoruz. Belediyemize bu güzel etkinlik için teşekkür ediyorum.”