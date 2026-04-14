Ortahisar Belediyespor Kulübü, 7-8-9 Yaş 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Yüzme Yarışması’na 15 sporcuyla katılarak önemli bir başarıya imza attı. Turnuvada çeşitli disiplinlerde toplam 28 madalya kazanan minik yüzücüler, elde ettikleri derecelerle büyük gurur yaşattı.

MİNİK SPORCULAR ÜSTÜN BİR PERFORMANS SERGİLEDİ



Yarışlarda yüksek mücadele gücü, disiplin ve azimleriyle dikkat çeken sporcular, geleceğe dair umutları da artırdı. Ortahisar Belediyespor’un altyapıya verdiği önemin karşılığını aldığı yarışmada, minik sporcuların performansı takdirle karşılandı. Ortahisar Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürü Mustafa Uzunoğlu, elde edilen bu başarının Ortahisar Belediyesi’nin altyapı odaklı spor vizyonunun önemli bir yansıması olduğunu ifade etti.

YÜZÜCÜLER, 28 MADALYA KAZANDI



Turnuvada Ortahisar Belediyespor’un minik yüzücüleri 50 metre kelebek yarışında İl ikinciliği ve İl dördüncülüğü; 100 metre serbest yarışında İl birinciliği, İl ikinciliği ve İl dördüncülüğü; 9 Yaş 100 metre serbest yarışında 2 İl ikinciliği ve 1 İl üçüncülüğü; 8 yaş 4x50 karışık bayrak yarışında il birinciliği; 8 yaş 50 metre sırt yarışında İl birinciliği ve İl üçüncülüğü; 7 yaş 50 metre sırt yarışında il birinciliği; 9 yaş 50 metre sırt yarışında İl ikinciliği ve 100 metre kurbağalama yarışında İl birinciliği ve İl dördüncülüğü; 50 metre serbest yarışında 3 İl birinciliği; 100 metre sırtüstü yarışında İl üçüncülüğü; 50 metre kurbağalamada İl birinciliği ve İl ikinciliği; 4x50 metre serbest bayrak yarışında 4 İl birinciliği derecelerini elde etti.

BAŞKAN KAYA: “ÇOCUKLARIMIZIN DERECELERİ GELECEKTEKİ BÜYÜK BAŞARILARIN DA HABERİCİSİ”



Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya, minik sporcuların başarısından duyduğu memnuniyeti dile getirerek “Çocuklarımızın sporla iç içe büyümesi, disiplinli çalışma alışkanlığı kazanması ve daha küçük yaşlarda böylesine önemli dereceler elde etmesi bizler için büyük bir gurur kaynağıdır. Ortahisar Belediyesi olarak spora ve sporcuya desteğimizi sürdürüyoruz. Minik yüzücülerimizin Trabzon’da elde ettiği bu başarı, gelecekte çok daha büyük derecelerin de habercisidir. Tüm sporcularımızı, kıymetli antrenörlerimizi ve ailelerimizi yürekten kutluyorum” dedi.