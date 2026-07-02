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Kaynak: Haber Merkezi

Trabzon / Abdulvahap Uludüz / Yeniçağ

Ortahisar Belediyesi’nin çocukların yaz tatillerini sportif faaliyetlerle geçirmesi amacıyla düzenlediği Yaz Spor Okulu’nun açılışı gerçekleştirildi. Sporun, çocukların gelişimleri için çok önemli olduğunu belirten Başkan Kaya, “Biz çocuklarımızın yaz tatillerini telefonla oynayarak değil spor yaparak, kitap okuyarak geçirmesini istiyoruz” dedi.

Ortahisar Belediyesi tarafından, sporla iç içe bir nesil yetişmesine katkı sağlamak ve çocukları küçük yaşta sporla tanıştırmak amacıyla 10 farklı branşta düzenlenen Yaz Spor Okulu’nun açılış töreni gerçekleştirildi. Ortahisar Belediyesi Ana Hizmet Binası önünde düzenlenen açılış törenine Belediye Başkanı Ahmet Kaya, Başkan Yardımcıları Cüneyit Zorlu, Celal Akaç, Murat Özçilingir, Ernul Arslan, Özer İskender, Trabzon Gençlik ve Spor İl Müdürü Lokman Arıcı, CHP Ortahisar İlçe Başkanı Haluk Batmaz, CHP İl Kadın Kolları Başkanı Zerrin Yavuz, CHP Ortahisar İlçe Kadın Kolları Başkanı Şennur Güler Özkan, Trabzon TÜFAD Başkanı Metin Bak, Belediye Meclis Üyeleri, belediye birim müdürleri, öğrenciler ve aileleri katıldı.

BAŞKAN KAYA: “ÇOCUKLARIMIZIN YAZ TATİLİNİ SPORLA VE KİTAPLARLA GEÇİRMESİNİ İSTİYORUZ”

Açılış töreninde konuşan Başkan Kaya, çocukların sporla büyümesinin gelişimleri açısından çok önemli olduğunu ve bu konuda ellerinden geleni yaptıklarını söyledi. Yaz tatilinde çocukları sporla buluşturmak istediklerini belirten Başkan Kaya, “Çalışma yoğunluğunun stresini yaşarken, güzel yavrularımızı gördüm ve moralim, enerjim yükseldi. Çocuklarımızın güzel gülüşleri insanın yaşama dair umutlarını artırıyor. Yavrularımız sene boyunca çalıştılar, çabaladılar ve bir okul döneminin daha sonuna geldiler. Biz, çocuklarımızın yaz tatillerini telefonla oynayarak değil spor yaparak, kitap okuyarak geçirmesini istiyoruz” dedi.

“GELECEĞİN SPORCULARINI YETİŞTİRECEĞİZ"

Yaz Spor Okulu’na gösterilen ilginin kendilerini mutlu ettiğini belirten Başkan Kaya, “Güzel yavrularımız 1,5 ay boyunca kurslarımızda eğitim alacaklar. Hentboldan yüzmeye, futboldan boksa kadar 10 farklı branşta ülkemizin gururu olacak geleceğin sporcularını yetiştireceğiz. Ben o ışığı, yavrularımızın gözünde görüyor ve her birine başarılar diliyorum. Ailelerimizin gözü arkada kalmasın. 1,5 aylık sürede elimiz gözümüz yavrularımızın üzerinde olacak. Bütün yavrularımıza, ailelerimize ve değerli hocalarımıza çok teşekkür ediyorum” sözlerini kullandı.

MİNİK SPORCULARIN GÖSTERİSİ MEST ETTİ

Konuşmaların ardından karate, boks ve tekvando öğrencileri ile Türkiye üçüncüsü olan Ortahisar Belediyespor U21 karate kata takımı, gösteri düzenledi. Program, futbol branş öğrencilerinin sahne önüne kurulan kaleye çektiği şut gösterisi ile sürdü.

Gösterilerin ardından Belediye Başkanı Ahmet Kaya, Ortahisar Belediyesi sporcuları Wako Kick Boks Dünya Şampiyonu Kalbinur Çimşit ve dünya üçüncüsü Oğulhan Rasim Aslan’ı sahnede tebrik ederek hediye takdim etti. Program, Başkan Kaya’nın sporcu çocuklar ve velileri ile fotoğraf çekilmesiyle sona erdi.

YAZ SPOR OKULU, 14 AĞUSTOS’A KADAR DEVAM EDECEK

Ortahisar Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğü tarafından futbol, taekwondo, tenis, yüzme, muaythai, hentbol, boks, kick boks, jimnastik ve karate olmak üzere 10 ayrı branşta düzenlenen Yaz Spor Okulu’nda 461 sporcu yer alıyor. En fazla başvuru, 120 öğrenciyle yüzme kursuna olurken, futbola 97, tekvandoya 30, boksa 36, hentbola 11, tenise 23, kick boksa 20, karateye 36, jimnastiğe 60, muaythaiye ise 11 öğrenci kayıt yaptırdı. Kurslar, 1 Temmuz-14 Ağustos 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.