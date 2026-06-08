Trabzon / Abdulvahap Uludüz / Yeniçağ



Ortahisar Belediyesi’nin sosyal tesisleri, yenilenen konsept, zengin menüleri, artırılan hizmet kalitesi ve konforlu ortamlarıyla yaz sezonuna hazır hale getirildi. Belediye Başkanı Ahmet Kaya, “Uygun fiyatları, lezzetli menüleri ve keyifli atmosferiyle, bütün hemşerilerimizi, aileleri ve sevdikleriyle, parklarımız ve sosyal tesislerimizde keyifli vakit geçirmeye davet ediyorum” dedi.

Ortahisar Belediyesi’nin sosyal tesisleri, Belediye Başkanı Ahmet Kaya’nın ‘önce insan’ ve ‘hizmette kalite’ yaklaşımı doğrultusunda yapılan yenilik ve düzenlemelerle yaz sezonuna hazır hale getirildi. Eşsiz manzaraları, nezih ortamları ve güler yüzlü hizmet anlayışıyla vatandaşlara keyifli vakit geçirebilecekleri modern yaşam alanları sunan Ekopark’taki Karayemiş Kafe, Sağlıkçılar Parkı, Boztepe Volkan Konak Seyir Terası’ndaki Seyir Kafe ve teras tatlıcısı, Engelsiz Yaşam Parkı’nda hizmet veren Çınaraltı Restoran ve Kafe ile Akvaryum Kafe, yenilenen konseptleri, uygun fiyatlı ve zengin menüleri, artırılan hizmet kalitesi ve konforlu ortamlarıyla, hem şehir sakinlerine hem de Trabzon’u ziyaret eden misafirlere kaliteli, güvenli ve keyifli bir sosyal yaşam deneyimi sunuyor. Özellikle Boztepe Volkan Konak Seyir Terası’ndaki serpme kahvaltı, yöresel ürünlerden oluşan zengin içeriği ve lezzetiyle, eşsiz Trabzon manzarası eşliğinde hem ailelerden hem de her yaştan vatandaştan yoğun ilgi görüyor.

SELF SERVİS HİZMETİN YERİNİ GARSONLU SERVİS HİZMETİ ALDI



Sosyal tesislerde yapılan yeniliklerle hizmet kalitesi artırılırken, vatandaş memnuniyetini ön planda tutan yeni bir çalışma düzenine geçildi. Daha önce uygulanan self servis sistemi yerine garsonlu servis hizmeti başlatılarak misafirlerin daha konforlu ve kaliteli hizmet alması sağlandı.

Her yaştan vatandaşın ilgi gösterdiği sosyal tesislerde kahvaltı seçeneklerinden ana yemeklere, tatlılardan sıcak ve soğuk içeceklere kadar geniş bir menü yelpazesi sunuluyor. Şehrin farklı noktalarında bulunan tesisler, doğal güzellikleri ve eşsiz manzaralarıyla da ziyaretçilerine huzurlu bir ortam sağlıyor.

BAŞKAN KAYA: “HEMŞEHRİLERİMİZE EN KALİTELİ HİZMETİ SUNMAK İÇİN ÇALIŞIYORUZ”



Vatandaşların kaliteli hizmete uygun fiyatlarla ulaşabilmesi için sosyal tesislerde birçok yenilik ve düzenlemeler yaptıklarını belirten Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya, "Ortahisar Belediyesi olarak sosyal tesislerimizi sadece yeme-içme mekânları olarak değil, hemşerilerimizin aileleriyle birlikte güvenle vakit geçirebildiği sosyal yaşam alanları olarak görüyoruz. Bu anlayışla tesislerimizin konseptini yeniledik, hizmet kalitesini artırdık ve vatandaş memnuniyetini merkeze alan bir çalışma düzeni oluşturduk. Güler yüzlü personelimiz, kaliteli ürünlerimiz, uygun fiyat politikamız ve modern tesislerimizle vatandaşlarımızı en iyi şekilde ağırlıyoruz. Hemşerilerimizi Ekopark, Sağlıkçılar Parkı, Boztepe Volkan Konak Seyir Terası, Çınaraltı Restoran ve Kafe ile Akvaryum Kafe’de uygun fiyatları, lezzet dolu menüleri ve keyifli atmosferiyle; hemşerilerimizi Ortahisarımızın, Trabzon’unumuzun güzelliğinde, aileleriyle ve sevdikleriyle eğlenceli vakit geçirmeye davet ediyorum” dedi.