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Kaynak: Haber Merkezi



Trabzon / Abdulvahap Uludüz / Yeniçağ



Ortahisar Belediyesi, ihtiyaç sahibi, yaşlı ve bakıma muhtaç vatandaşların evlerinde tadilat ve yenileme çalışmalarını sürdürüyor. Son bir ay içerisinde 5 evin çatısı yenilenirken, vatandaşlar Belediye Başkanı Ahmet Kaya’ya teşekkür ettiler.

Belediye Başkanı Ahmet Kaya’nın göreve geldiği günden bu yana hizmet anlayışında sosyal belediyeciliği merkeze alarak toplumun her kesimine el uzatan Ortahisar Belediyesi, güvensiz ve sağlıksız koşullarda yaşayan, ihtiyaç sahibi, yaşlı ve bakıma muhtaç vatandaşların evlerinde bakım ve onarım çalışmalarını sürdürüyor. Akıtan çatıları onarılan vatandaşlar kış mevsimi öncesi sıcak yuvalarına kavuşuyor.

BİR AYDA 5 EVİN ÇATISI YENİLENDİ

Ortahisar Belediyesi Sosyal Hizmetler Müdürlüğü ekipleri, muhtarlar aracılığıyla yapılan başvurular üzerine Akoluk, Kaymaklı, Boztepe, Bahçecik ve Yalı mahallelerinde 5 vatandaşın evlerinde çatı yenileme çalışmaları yaparak evleri güvenli ve sağlıklı koşullara kavuşturdu.

EVİ ONARILAN VATANDAŞLAR, BAŞKAN KAYA'YA TEŞEKKÜR ETTİ

Tadilat ve yenileme çalışmaları sonrası ev sahipleri, “Yağmur yağınca evimiz su içinde kalıyordu, elektriklerimiz kesiliyordu. Çatımız yenilendi ve çektiğimiz sıkıntılardan kurtulduk. Desteklerinden dolayı Başkanımız Ahmet Kaya’ya ve Ortahisar Belediyesi’ne çok teşekkür ediyoruz. Allah yapanlardan da, yaptıranlardan da razı olsun” sözleriyle mutluluklarını dile getirdiler.

BAŞKAN KAYA: “ORTAHİSAR’IMIZDA HERKES SICACIK YUVASINDA HUZUR İÇİNDE YAŞASIN İSTİYORUZ”

İhtiyaç sahibi vatandaşların her koşulda yanlarında olduklarını belirten Belediye Başkanı Ahmet Kaya, “Hemşerilerimizin güvenli, sağlıklı ve insanca yaşayabilecekleri yaşam alanlarına kavuşmaları bizim için çok önemli. Bu kapsamda muhtarlarımızla koordineli bir şekilde, yapılan başvurular üzerine ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın evlerini elimizden geldiğince sağlıklı koşullara kavuşturuyoruz. Hiçbir vatandaşımızın kendisini çaresiz hissetmediği, herkesin sıcak yuvasında huzur içinde yaşadığı bir Ortahisar için gayretle çalışmaya devam edeceğiz” sözlerini kullandı.